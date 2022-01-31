Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR Select 0.603.977.020
Арт. Х12713285
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|4.5
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR Select 0.603.977.020 предназначен для работы с крепежами. Главной отличительной особенностью модели является наличие специального барабана, благодаря которому 12 различных бит всегда будут под рукой. Достаточно просто сдвинуть красный ползунок, и, выбранная посредством барабана, насадка окажется в патроне. Инструмент оснащен функцией реверса и подсветкой рабочей зоны, что дает возможность работать в условиях недостаточной освещенности. Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса.
Преимущества
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Корпус изготовлен из ударопрочного пластика
- 12 бит в барабане для комфортной работы
- Емкий аккумулятор способен завернуть до 90 шурупов на одном заряде
- Малый вес снижает энергоемкость работы
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки