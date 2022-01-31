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Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR Select 0.603.977.020
2.7
22
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR Select 0.603.977.020
    Арт. Х12713285
    2.7
    22
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR Select 0.603.977.020
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR Select 0.603.977.020
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR Select 0.603.977.020
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR Select 0.603.977.020
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR Select 0.603.977.020
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR Select 0.603.977.020
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR Select 0.603.977.020
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR Select 0.603.977.020
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR Select 0.603.977.020
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR Select 0.603.977.020

      Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR Select 0.603.977.020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12713285
      2.7
      22

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		4.5
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR Select 0.603.977.020 предназначен для работы с крепежами. Главной отличительной особенностью модели является наличие специального барабана, благодаря которому 12 различных бит всегда будут под рукой. Достаточно просто сдвинуть красный ползунок, и, выбранная посредством барабана, насадка окажется в патроне. Инструмент оснащен функцией реверса и подсветкой рабочей зоны, что дает возможность работать в условиях недостаточной освещенности. Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса.

        Преимущества

        • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
        • Корпус изготовлен из ударопрочного пластика
        • 12 бит в барабане для комфортной работы
        • Емкий аккумулятор способен завернуть до 90 шурупов на одном заряде
        • Малый вес снижает энергоемкость работы
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки