Преимущества

Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности

Корпус изготовлен из ударопрочного пластика

12 бит в барабане для комфортной работы

Емкий аккумулятор способен завернуть до 90 шурупов на одном заряде

Малый вес снижает энергоемкость работы

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR Select 0.603.977.020 предназначен для работы с крепежами. Главной отличительной особенностью модели является наличие специального барабана, благодаря которому 12 различных бит всегда будут под рукой. Достаточно просто сдвинуть красный ползунок, и, выбранная посредством барабана, насадка окажется в патроне. Инструмент оснащен функцией реверса и подсветкой рабочей зоны, что дает возможность работать в условиях недостаточной освещенности. Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса.