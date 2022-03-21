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Аккумуляторная отвертка Bosch IXO Full Pack, вес 300 г, встроенный аккумулятор, 1 скорость, время заряда 3 ч
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвертка Bosch IXO Full Pack
    Арт. X1048041302453
    5.0
    2
    Аккумуляторная отвертка Bosch IXO Full Pack, вес 300 г, встроенный аккумулятор, 1 скорость, время заряда 3 ч
    Аккумуляторная отвертка Bosch IXO Full Pack, вес 300 г, встроенный аккумулятор, 1 скорость, время заряда 3 ч
    Аккумуляторная отвертка Bosch IXO Full Pack, вес 300 г, встроенный аккумулятор, 1 скорость, время заряда 3 ч
    Аккумуляторная отвертка Bosch IXO Full Pack, вес 300 г, встроенный аккумулятор, 1 скорость, время заряда 3 ч
    Аккумуляторная отвертка Bosch IXO Full Pack, вес 300 г, встроенный аккумулятор, 1 скорость, время заряда 3 ч
      Аккумуляторная отвертка Bosch IXO Full Pack, вес 300 г, встроенный аккумулятор, 1 скорость, время заряда 3 ч
      Аккумуляторная отвертка Bosch IXO Full Pack, вес 300 г, встроенный аккумулятор, 1 скорость, время заряда 3 ч
      Аккумуляторная отвертка Bosch IXO Full Pack, вес 300 г, встроенный аккумулятор, 1 скорость, время заряда 3 ч
      Аккумуляторная отвертка Bosch IXO Full Pack, вес 300 г, встроенный аккумулятор, 1 скорость, время заряда 3 ч
      Аккумуляторная отвертка Bosch IXO Full Pack, вес 300 г, встроенный аккумулятор, 1 скорость, время заряда 3 ч

      Аккумуляторная отвертка Bosch IXO Full Pack

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302453
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение аккумулятора, В
      		3.6
      Частота вращения, об/мин
      		215
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторная отвертка BOSCH IXO Full Pack практичный современный инструмент для установки шурупов с небольшим диаметром (от 1 до 5 мм). Отвертка имеет удобную рукоятку, которая не скользит в руке благодаря резиновой накладке. Инструмент прост в обращении, оснащен светодиодной подсветкой для работы в условиях плохой освещенности. Встроенный аккумулятор отвертки не имеет эффекта памяти и саморазряда. Питание инструмента происходит от сети с помощью USB-провода. О необходимости зарядки аккумулятора пользователю сообщит соответствующий индикатор. В комплекте к отвертке прилагаются два патрона: эксцентриковый и угловой. Первый имеет возможность фиксации, поэтому пригодится при работе вблизи кромок, а второй поможет закрутить шуруп в труднодоступном месте. Купить отвертку BOSCH IXO Full Pack можно в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.

        Преимущества отвертки BOSCH IXO Full Pack:

        • Комфорт в работе;
        • Автоматическая блокировка шпинделя;
        • Индикатор заряда аккумулятора;
        • Встроенная подсветка;
        • Реверс;
        • Рукоятка с мягкой накладкой.

        Комплектация:

        • Аккумуляторная отвертка;
        • Эксцентриковая насадка 1 600 A00 1YA;
        • Зарядное устройство USB Micro;
        • Угловая насадка 1 600 A00 1Y8;
        • Биты (10 шт.);
        • Упаковка.