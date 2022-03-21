Аккумуляторная отвертка Bosch IXO Full Pack, вес 300 г, встроенный аккумулятор, 1 скорость, время заряда 3 ч

Аккумуляторная отвертка Bosch IXO Full Pack
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение аккумулятора, В
|3.6
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Частота вращения, об/мин
|215
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Количество аккумуляторов в комплекте
|нет
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Аккумуляторная отвертка BOSCH IXO Full Pack практичный современный инструмент для установки шурупов с небольшим диаметром (от 1 до 5 мм). Отвертка имеет удобную рукоятку, которая не скользит в руке благодаря резиновой накладке. Инструмент прост в обращении, оснащен светодиодной подсветкой для работы в условиях плохой освещенности. Встроенный аккумулятор отвертки не имеет эффекта памяти и саморазряда. Питание инструмента происходит от сети с помощью USB-провода. О необходимости зарядки аккумулятора пользователю сообщит соответствующий индикатор. В комплекте к отвертке прилагаются два патрона: эксцентриковый и угловой. Первый имеет возможность фиксации, поэтому пригодится при работе вблизи кромок, а второй поможет закрутить шуруп в труднодоступном месте. Купить отвертку BOSCH IXO Full Pack можно в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.
Преимущества отвертки BOSCH IXO Full Pack:
- Комфорт в работе;
- Автоматическая блокировка шпинделя;
- Индикатор заряда аккумулятора;
- Встроенная подсветка;
- Реверс;
- Рукоятка с мягкой накладкой.
Комплектация:
- Аккумуляторная отвертка;
- Эксцентриковая насадка 1 600 A00 1YA;
- Зарядное устройство USB Micro;
- Угловая насадка 1 600 A00 1Y8;
- Биты (10 шт.);
- Упаковка.