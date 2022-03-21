Аккумуляторная отвертка Bosch IXO Full Pack, вес 300 г, встроенный аккумулятор, 1 скорость, время заряда 3 ч

Аккумуляторная отвертка BOSCH IXO Full Pack практичный современный инструмент для установки шурупов с небольшим диаметром (от 1 до 5 мм). Отвертка имеет удобную рукоятку, которая не скользит в руке благодаря резиновой накладке. Инструмент прост в обращении, оснащен светодиодной подсветкой для работы в условиях плохой освещенности. Встроенный аккумулятор отвертки не имеет эффекта памяти и саморазряда. Питание инструмента происходит от сети с помощью USB-провода. О необходимости зарядки аккумулятора пользователю сообщит соответствующий индикатор. В комплекте к отвертке прилагаются два патрона: эксцентриковый и угловой. Первый имеет возможность фиксации, поэтому пригодится при работе вблизи кромок, а второй поможет закрутить шуруп в труднодоступном месте. Купить отвертку BOSCH IXO Full Pack можно в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.

Преимущества отвертки BOSCH IXO Full Pack:

Комфорт в работе;

Автоматическая блокировка шпинделя;

Индикатор заряда аккумулятора;

Встроенная подсветка;

Реверс;

Рукоятка с мягкой накладкой.

Комплектация: