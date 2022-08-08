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Шуруповерт Bosch IX04 Upgrade 0.603.981.020
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Шуруповерт Bosch IX04 Upgrade 0.603.981.020
    Арт. Х12713283
    5.0
    1
    Шуруповерт Bosch IX04 Upgrade 0.603.981.020
    Шуруповерт Bosch IX04 Upgrade 0.603.981.020
    Шуруповерт Bosch IX04 Upgrade 0.603.981.020
    Шуруповерт Bosch IX04 Upgrade 0.603.981.020
      Шуруповерт Bosch IX04 Upgrade 0.603.981.020
      Шуруповерт Bosch IX04 Upgrade 0.603.981.020
      Шуруповерт Bosch IX04 Upgrade 0.603.981.020
      Шуруповерт Bosch IX04 Upgrade 0.603.981.020

      Шуруповерт Bosch IX04 Upgrade 0.603.981.020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12713283
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение аккумулятора, В
      		3.6
      Частота вращения, об/мин
      		215
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный шуруповерт Bosch (Бош) IXO4 - эргономичный инструмент с литий-ионной технологией. Пользователей порадует наглядность - на корпусе шуруповерта есть светодиодный индикатор, отображающий направление вращения и уровень заряда аккумулятора. Наличие подсветки помогает работать в условиях плохой освещенности.

        Преимущества

        • Автоматическая блокировка шпинделя для ручного затягивания или ослабления шурупов
        • В зарядном устройстве также предусмотрен удобный отсек для хранения
        • Рукоятка с мягкой накладкой для более надёжного и удобного захвата
        • 3,6 В
        • Литий-ионная технология
        • Область применения: заворачивание шурупов
        • Рукоятка с мягкой накладкой
        • Встроенная подсветка
        • Реверс
        • Индикатор заряда аккумулятора
        • Индикация направления вращения