Шуруповерт Bosch IX04 Upgrade 0.603.981.020

Преимущества

Автоматическая блокировка шпинделя для ручного затягивания или ослабления шурупов

В зарядном устройстве также предусмотрен удобный отсек для хранения

Рукоятка с мягкой накладкой для более надёжного и удобного захвата

3,6 В

Литий-ионная технология

Область применения: заворачивание шурупов

Рукоятка с мягкой накладкой

Встроенная подсветка

Реверс

Индикатор заряда аккумулятора

Индикация направления вращения

Аккумуляторный шуруповерт Bosch (Бош) IXO4 - эргономичный инструмент с литий-ионной технологией. Пользователей порадует наглядность - на корпусе шуруповерта есть светодиодный индикатор, отображающий направление вращения и уровень заряда аккумулятора. Наличие подсветки помогает работать в условиях плохой освещенности.