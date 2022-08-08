Шуруповерт Bosch IX04 Upgrade 0.603.981.020
Арт. Х12713283
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение аккумулятора, В
|3.6
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Частота вращения, об/мин
|215
- Аккумуляторный шуруповерт Bosch (Бош) IXO4 - эргономичный инструмент с литий-ионной технологией. Пользователей порадует наглядность - на корпусе шуруповерта есть светодиодный индикатор, отображающий направление вращения и уровень заряда аккумулятора. Наличие подсветки помогает работать в условиях плохой освещенности.
Преимущества
- Автоматическая блокировка шпинделя для ручного затягивания или ослабления шурупов
- В зарядном устройстве также предусмотрен удобный отсек для хранения
- Рукоятка с мягкой накладкой для более надёжного и удобного захвата
- 3,6 В
- Литий-ионная технология
- Область применения: заворачивание шурупов
- Рукоятка с мягкой накладкой
- Встроенная подсветка
- Реверс
- Индикатор заряда аккумулятора
- Индикация направления вращения