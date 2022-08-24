Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
Арт. О00000034311
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение аккумулятора, В
|3.6
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Частота вращения, об/мин
|215
- Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R применяется для закручивания шурупов диаметром до 5 мм в материал. Идеально подходит для домашней эксплуатации. Поможет собрать и разобрать мебель, создавать креативные проекты и т.д. Модель отличается удобным и интуитивно понятным управлением. Встроенная система PowerLight Concept создает точечное или рассеянное освещение. Кабель microUSB подсоединяется к любому интерфейсу USB и облегчает зарядку
Преимущества
- Накладка из пористой резины улучшает хват и тактильную чувствительность, повышая удобство работы с инструментом
- Встроенный светодиод обеспечивает оптимальное освещение заготовки в условиях недостаточной освещенности
- Индикатор заряда аккумулятора
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Рукоятка Bosch IXO V 06039A800R имеет несколько удобных положений для захвата
- Инновационный спусковой механизм обеспечивает легкое управление
- Литий-ионная технология - отсутствие эффекта памяти, саморазряда
- Накладка из пористой резины улучшает хват и тактильную чувствительность, повышая удобство работы с инструментом