Преимущества

Накладка из пористой резины улучшает хват и тактильную чувствительность, повышая удобство работы с инструментом



Встроенный светодиод обеспечивает оптимальное освещение заготовки в условиях недостаточной освещенности

Индикатор заряда аккумулятора

Автоматическая блокировка шпинделя

Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Рукоятка Bosch IXO V 06039A800R имеет несколько удобных положений для захвата

Инновационный спусковой механизм обеспечивает легкое управление

Литий-ионная технология - отсутствие эффекта памяти, саморазряда

Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R применяется для закручивания шурупов диаметром до 5 мм в материал. Идеально подходит для домашней эксплуатации. Поможет собрать и разобрать мебель, создавать креативные проекты и т.д. Модель отличается удобным и интуитивно понятным управлением. Встроенная система PowerLight Concept создает точечное или рассеянное освещение. Кабель microUSB подсоединяется к любому интерфейсу USB и облегчает зарядку