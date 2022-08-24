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Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
    Арт. О00000034311
    5.0
    1
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R

      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000034311
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение аккумулятора, В
      		3.6
      Частота вращения, об/мин
      		215
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO V 06039A800R применяется для закручивания шурупов диаметром до 5 мм в материал. Идеально подходит для домашней эксплуатации. Поможет собрать и разобрать мебель, создавать креативные проекты и т.д. Модель отличается удобным и интуитивно понятным управлением. Встроенная система PowerLight Concept создает точечное или рассеянное освещение. Кабель microUSB подсоединяется к любому интерфейсу USB и облегчает зарядку

        Преимущества

        • Накладка из пористой резины улучшает хват и тактильную чувствительность, повышая удобство работы с инструментом
        • Встроенный светодиод обеспечивает оптимальное освещение заготовки в условиях недостаточной освещенности
        • Индикатор заряда аккумулятора
        • Автоматическая блокировка шпинделя
        • Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
        • Рукоятка Bosch IXO V 06039A800R имеет несколько удобных положений для захвата
        • Инновационный спусковой механизм обеспечивает легкое управление
        • Литий-ионная технология - отсутствие эффекта памяти, саморазряда