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Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI 06039C7020
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI 06039C7020
    Арт. О00000034312
    5.0
    1
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI 06039C7020
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI 06039C7020
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI 06039C7020
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI 06039C7020
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI 06039C7020
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI 06039C7020
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI 06039C7020
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI 06039C7020
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI 06039C7020
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI 06039C7020
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI 06039C7020
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI 06039C7020

      Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI 06039C7020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000034312
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение аккумулятора, В
      		3.6
      Частота вращения, об/мин
      		215
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI Classic 06039C7020 используется для быстрого завинчивания шурупов в домашних мастерских. Отличается компактными размерами и легким весом. Плавная регулировка скорости позволяет избежать расщепления древесины или повреждения винтов. Встроенная подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в слабоосвещенных местах. Благодаря системе Bosch Electronic Cell Protection (ECP) аккумулятор защищен от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.

        Преимущества

        • Индикатор заряда аккумулятора
        • Легкий вес для неутомительной работы
        • Рукоятка с мягкой накладкой для комфортного хвата
        • Реверсивное вращение для закручивания и откручивания
        • Компактные размеры облегчают доступ модели в труднодоступные места
        • Система Power Control для простоты управления Bosch IXO VI Classic 06039C7020
        • Полный спектр возможностей с разъемом для насадок - оптимальные насадки для работы внутри и вокруг дома
        • Функция бесступенчатого регулирования скорости (до 215 об/мин) позволяет определять скорость завинчивания
        • Полный аккумулятор с зарядным устройством Micro-USB для быстрой подзарядки
        • Литий-ионная технология без саморазряда и эффекта памяти