Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI 06039C7020
Арт. О00000034312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение аккумулятора, В
|3.6
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Частота вращения, об/мин
|215
- Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI Classic 06039C7020 используется для быстрого завинчивания шурупов в домашних мастерских. Отличается компактными размерами и легким весом. Плавная регулировка скорости позволяет избежать расщепления древесины или повреждения винтов. Встроенная подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в слабоосвещенных местах. Благодаря системе Bosch Electronic Cell Protection (ECP) аккумулятор защищен от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.
Преимущества
- Индикатор заряда аккумулятора
- Легкий вес для неутомительной работы
- Рукоятка с мягкой накладкой для комфортного хвата
- Реверсивное вращение для закручивания и откручивания
- Компактные размеры облегчают доступ модели в труднодоступные места
- Система Power Control для простоты управления Bosch IXO VI Classic 06039C7020
- Полный спектр возможностей с разъемом для насадок - оптимальные насадки для работы внутри и вокруг дома
- Функция бесступенчатого регулирования скорости (до 215 об/мин) позволяет определять скорость завинчивания
- Полный аккумулятор с зарядным устройством Micro-USB для быстрой подзарядки
- Литий-ионная технология без саморазряда и эффекта памяти