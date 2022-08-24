Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI 06039C7020

Преимущества

Индикатор заряда аккумулятора

Легкий вес для неутомительной работы

Рукоятка с мягкой накладкой для комфортного хвата

Реверсивное вращение для закручивания и откручивания

Компактные размеры облегчают доступ модели в труднодоступные места

Система Power Control для простоты управления Bosch IXO VI Classic 06039C7020

Полный спектр возможностей с разъемом для насадок - оптимальные насадки для работы внутри и вокруг дома

Функция бесступенчатого регулирования скорости (до 215 об/мин) позволяет определять скорость завинчивания

Полный аккумулятор с зарядным устройством Micro-USB для быстрой подзарядки

Литий-ионная технология без саморазряда и эффекта памяти

Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI Classic 06039C7020 используется для быстрого завинчивания шурупов в домашних мастерских. Отличается компактными размерами и легким весом. Плавная регулировка скорости позволяет избежать расщепления древесины или повреждения винтов. Встроенная подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в слабоосвещенных местах. Благодаря системе Bosch Electronic Cell Protection (ECP) аккумулятор защищен от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.