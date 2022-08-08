Циркулярная пила Спец БЦП-1400, 1500 Вт
Арт. О00000029935
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|1.8
- Циркулярная пила СПЕЦ БЦП-1400 220В, 50Гц, 1500Вт, 190мм, стальная опора 1956 предназначена для распиловки древесины, древесно-стружечных плит. Защитный кожух защищает оператора от случайного касания пильного диска в процессе эксплуатации. Максимальная толщина детали при резе под углом 90 градусов составляет 66 мм, под углом 45 градусов - 43 мм. Для комфортного использования предусмотрена удобная рукоять.
Преимущества
- Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
- Мощный двигатель для тяжелых работ
- Защитный кожух для безопасности оператора
- Параллельный упор для точности пропила
- Удобная рукоять для комфортной работы
- Долгий срок службы СПЕЦ БЦП-1400 1956