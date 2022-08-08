Циркулярная пила Спец БЦП-1400, 1500 Вт

Преимущества

Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки

Мощный двигатель для тяжелых работ

Защитный кожух для безопасности оператора

Параллельный упор для точности пропила

Удобная рукоять для комфортной работы

Долгий срок службы СПЕЦ БЦП-1400 1956

Циркулярная пила СПЕЦ БЦП-1400 220В, 50Гц, 1500Вт, 190мм, стальная опора 1956 предназначена для распиловки древесины, древесно-стружечных плит. Защитный кожух защищает оператора от случайного касания пильного диска в процессе эксплуатации. Максимальная толщина детали при резе под углом 90 градусов составляет 66 мм, под углом 45 градусов - 43 мм. Для комфортного использования предусмотрена удобная рукоять.