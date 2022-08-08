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Циркулярная пила Спец БЦП-1400, 1500 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Спец БЦП-1400, 1500 Вт
    Арт. О00000029935
    5.0
    1
    Циркулярная пила Спец БЦП-1400, 1500 Вт
    Циркулярная пила Спец БЦП-1400, 1500 Вт
    Циркулярная пила Спец БЦП-1400, 1500 Вт
    Циркулярная пила Спец БЦП-1400, 1500 Вт
    Циркулярная пила Спец БЦП-1400, 1500 Вт
      Циркулярная пила Спец БЦП-1400, 1500 Вт
      Циркулярная пила Спец БЦП-1400, 1500 Вт
      Циркулярная пила Спец БЦП-1400, 1500 Вт
      Циркулярная пила Спец БЦП-1400, 1500 Вт
      Циркулярная пила Спец БЦП-1400, 1500 Вт

      Циркулярная пила Спец БЦП-1400, 1500 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029935
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		1.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила СПЕЦ БЦП-1400 220В, 50Гц, 1500Вт, 190мм, стальная опора 1956 предназначена для распиловки древесины, древесно-стружечных плит. Защитный кожух защищает оператора от случайного касания пильного диска в процессе эксплуатации. Максимальная толщина детали при резе под углом 90 градусов составляет 66 мм, под углом 45 градусов - 43 мм. Для комфортного использования предусмотрена удобная рукоять.

        Преимущества

        • Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
        • Мощный двигатель для тяжелых работ
        • Защитный кожух для безопасности оператора
        • Параллельный упор для точности пропила
        • Удобная рукоять для комфортной работы
        • Долгий срок службы СПЕЦ БЦП-1400 1956