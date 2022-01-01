Диск пильный 315мм*100Т*32мм*3,4мм/2,2мм
Арт. 9010202333
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск БЕЛМАШ RD032A предназначен для совместного использования с деревообрабатывающими станками БЕЛМАШ СДМ-2000, СДМП-2200, СДМК-2000, УНИВЕРСАЛ-2000, УНИВЕРСАЛ-2500Е, МОГИЛЕВ 2.4. Применяется для реза по твердой, мягкой и прессованной древесине. Изготовлен из высоколегированной стали. Имеет твердосплавные напайки, которые выдерживают высокие механические и температурные нагрузки. Компенсационные прорези уменьшают колебания и шумы, предотвращают перегрев и деформацию диска.