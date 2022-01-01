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Диск пильный 315мм*100Т*32мм*3,4мм/2,2мм
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Пильные диски по дереву
    Диск пильный 315мм*100Т*32мм*3,4мм/2,2мм
    Арт. 9010202333
    Диск пильный 315мм*100Т*32мм*3,4мм/2,2мм

      Диск пильный 315мм*100Т*32мм*3,4мм/2,2мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202333

      Характеристики

      Производитель
      		Belmash
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильный диск БЕЛМАШ RD032A предназначен для совместного использования с деревообрабатывающими станками БЕЛМАШ СДМ-2000, СДМП-2200, СДМК-2000, УНИВЕРСАЛ-2000, УНИВЕРСАЛ-2500Е, МОГИЛЕВ 2.4. Применяется для реза по твердой, мягкой и прессованной древесине. Изготовлен из высоколегированной стали. Имеет твердосплавные напайки, которые выдерживают высокие механические и температурные нагрузки. Компенсационные прорези уменьшают колебания и шумы, предотвращают перегрев и деформацию диска.