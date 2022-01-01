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Диск пильный Энкор 48781 210*30*48 дерево тонкий
Найти аналог
Пильные диски по дереву
    Диск пильный Энкор 48781 210*30*48 дерево тонкий
    Арт. 9010202287
    Диск пильный Энкор 48781 210*30*48 дерево тонкий
    Диск пильный Энкор 48781 210*30*48 дерево тонкий
    Диск пильный Энкор 48781 210*30*48 дерево тонкий
      Диск пильный Энкор 48781 210*30*48 дерево тонкий
      Диск пильный Энкор 48781 210*30*48 дерево тонкий
      Диск пильный Энкор 48781 210*30*48 дерево тонкий

      Диск пильный Энкор 48781 210*30*48 дерево тонкий

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202287

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный Энкор 48781 предназначен для чистовой распиловки древесины ценных пород.

        Преимущества

        • Оснастка изготовлена из инструментальной стали, а напайки выполнены из твердого сплава ВК8
        • Зубья имеют переменную форму
        • Диск снабжен ограничителем подачи для предотвращения возникновения тепловых деформаций
        • Поставляется в блистере