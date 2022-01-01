Диск пильный Энкор 48781 210*30*48 дерево тонкий
Арт. 9010202287
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Диск пильный Энкор 48781 предназначен для чистовой распиловки древесины ценных пород.
Преимущества
- Оснастка изготовлена из инструментальной стали, а напайки выполнены из твердого сплава ВК8
- Зубья имеют переменную форму
- Диск снабжен ограничителем подачи для предотвращения возникновения тепловых деформаций
- Поставляется в блистере