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Дисковая пила Ставр ПДЭ-235/2100
5.0
1
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Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Ставр ПДЭ-235/2100
    Арт. О00000021658
    5.0
    1
    Дисковая пила Ставр ПДЭ-235/2100
    Дисковая пила Ставр ПДЭ-235/2100
    Дисковая пила Ставр ПДЭ-235/2100
    Дисковая пила Ставр ПДЭ-235/2100
    Дисковая пила Ставр ПДЭ-235/2100
      Дисковая пила Ставр ПДЭ-235/2100
      Дисковая пила Ставр ПДЭ-235/2100
      Дисковая пила Ставр ПДЭ-235/2100
      Дисковая пила Ставр ПДЭ-235/2100
      Дисковая пила Ставр ПДЭ-235/2100

      Дисковая пила Ставр ПДЭ-235/2100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000021658
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Дисковая пила Ставр ПДЭ-235/2100 предназначена для пиления заготовок и изделий из дерева и схожих материалов. Алюминиевый корпус отличается хорошим теплообменом, что увеличивает срок службы инструмента. Конструкцией предусмотрена самостоятельная замена щеток без обращения в сервисный центр. Надежный инструмент с повышенным ресурсом имеет длительный срок эксплуатации.

        Преимущества

        • Простое управление
        • Фиксация шпинделя - для простой смены оснастки
        • Длинный сетевой кабель (3 м) - для большего радиуса работ
        • Металлическая опорная плита увеличивает прочность конструкции электрической дисковой пилы Ставр ПДЭ-165/1300
        • Блокировка клавиши "Пуск" - для защиты от случайного включения
        • Параллельный упор - для точности в работе
        • Возможно подключение пылесоса или мешка для сбора пыли - для сохранения рабочего места в чистоте
        • Распил под углом от 0 до 45º
        • Установленный пильный диск