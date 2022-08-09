Преимущества

Простое управление

Фиксация шпинделя - для простой смены оснастки

Длинный сетевой кабель (3 м) - для большего радиуса работ

Металлическая опорная плита увеличивает прочность конструкции электрической дисковой пилы Ставр ПДЭ-165/1300

Блокировка клавиши "Пуск" - для защиты от случайного включения

Параллельный упор - для точности в работе

Возможно подключение пылесоса или мешка для сбора пыли - для сохранения рабочего места в чистоте

Распил под углом от 0 до 45º

Установленный пильный диск

Дисковая пила Ставр ПДЭ-235/2100 предназначена для пиления заготовок и изделий из дерева и схожих материалов. Алюминиевый корпус отличается хорошим теплообменом, что увеличивает срок службы инструмента. Конструкцией предусмотрена самостоятельная замена щеток без обращения в сервисный центр. Надежный инструмент с повышенным ресурсом имеет длительный срок эксплуатации.