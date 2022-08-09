Дисковая пила Ставр ПДЭ-235/2100
Арт. О00000021658
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|3
- Дисковая пила Ставр ПДЭ-235/2100 предназначена для пиления заготовок и изделий из дерева и схожих материалов. Алюминиевый корпус отличается хорошим теплообменом, что увеличивает срок службы инструмента. Конструкцией предусмотрена самостоятельная замена щеток без обращения в сервисный центр. Надежный инструмент с повышенным ресурсом имеет длительный срок эксплуатации.
Преимущества
- Простое управление
- Фиксация шпинделя - для простой смены оснастки
- Длинный сетевой кабель (3 м) - для большего радиуса работ
- Металлическая опорная плита увеличивает прочность конструкции электрической дисковой пилы Ставр ПДЭ-165/1300
- Блокировка клавиши "Пуск" - для защиты от случайного включения
- Параллельный упор - для точности в работе
- Возможно подключение пылесоса или мешка для сбора пыли - для сохранения рабочего места в чистоте
- Распил под углом от 0 до 45º
- Установленный пильный диск