Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-190/1600
Арт. О00000027693
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2
- Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-190/1600 применяется в небольших мастерских для прямолинейной распиловки деревянных и пластиковых заготовок. Шкала с ползунком помогает выставить нужный угол распила. Конструкцией предусмотрена быстрая самостоятельная замена щеток. Для точности в работе инструмент оснащен параллельным упором.
Преимущества
- Алюминиевая опорная плита. Способна выдерживать большие нагрузки, служит для увеличения прочности конструкции
- Безопасность. Блокировка кнопки запуска защищает инструмент от случайных включений
- Точность в работе. Пила поставляется с параллельным упором, обеспечивающим высокую точность пиления
- Чистота рабочего места. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса или мешка для сбора отходов сохранит рабочее место в чистоте
- Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45º
- Быстрая замена щеток. Имеется прямой доступ к щеточному узлу, что позволяет легко заменить угольные щетки, не разбирая корпус инструмента (кроме мод. ПДЭ-190/1600)