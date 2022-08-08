Преимущества

Алюминиевая опорная плита. Способна выдерживать большие нагрузки, служит для увеличения прочности конструкции

Безопасность. Блокировка кнопки запуска защищает инструмент от случайных включений

Точность в работе. Пила поставляется с параллельным упором, обеспечивающим высокую точность пиления

Чистота рабочего места. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса или мешка для сбора отходов сохранит рабочее место в чистоте

Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45º

Быстрая замена щеток. Имеется прямой доступ к щеточному узлу, что позволяет легко заменить угольные щетки, не разбирая корпус инструмента (кроме мод. ПДЭ-190/1600)

Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-190/1600 применяется в небольших мастерских для прямолинейной распиловки деревянных и пластиковых заготовок. Шкала с ползунком помогает выставить нужный угол распила. Конструкцией предусмотрена быстрая самостоятельная замена щеток. Для точности в работе инструмент оснащен параллельным упором.