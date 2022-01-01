Преимущества

Угол пропила регулируется без инструмента

Рукоятка с покрытием ExtraGrip - для комфортной работы циркулярной пилой PATRIOT CS195 190301607

Прорезиненный кабель устойчив к низким температурам

Литая алюминиевая платформа - для надежности конструкции

Можно использовать в качестве настольной пилы

Пила циркулярная Patriot CS 195 предназначена для создания продольных и поперечных распилов в деревянных заготовках. С помощью специального вентиля легко и просто регулировать угол наклона. Платформа выполнена из алюминия, что делает конструкцию более прочной. Модель может фиксироваться в стационарном положении.