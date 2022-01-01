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Пила циркулярная Patriot CS 195
Арт. Ю00000027680
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1800
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- Пила циркулярная Patriot CS 195 предназначена для создания продольных и поперечных распилов в деревянных заготовках. С помощью специального вентиля легко и просто регулировать угол наклона. Платформа выполнена из алюминия, что делает конструкцию более прочной. Модель может фиксироваться в стационарном положении.
Преимущества
- Угол пропила регулируется без инструмента
- Рукоятка с покрытием ExtraGrip - для комфортной работы циркулярной пилой PATRIOT CS195 190301607
- Прорезиненный кабель устойчив к низким температурам
- Литая алюминиевая платформа - для надежности конструкции
- Можно использовать в качестве настольной пилы