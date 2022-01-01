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Пила циркулярная Patriot CS 195
9 190 ₽
Сетевые циркулярные пилы
  • Персональная скидка
Пила циркулярная Patriot CS 195
Арт. Ю00000027680
Пила циркулярная Patriot CS 195
Пила циркулярная Patriot CS 195
Пила циркулярная Patriot CS 195
Пила циркулярная Patriot CS 195
Пила циркулярная Patriot CS 195
Пила циркулярная Patriot CS 195
Пила циркулярная Patriot CS 195
Пила циркулярная Patriot CS 195
  • Персональная скидка
Пила циркулярная Patriot CS 195
Пила циркулярная Patriot CS 195
Пила циркулярная Patriot CS 195
Пила циркулярная Patriot CS 195
Пила циркулярная Patriot CS 195
Пила циркулярная Patriot CS 195
Пила циркулярная Patriot CS 195
Пила циркулярная Patriot CS 195

Пила циркулярная Patriot CS 195

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9 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000027680

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Напряжение сети, В
220
Мощность, Вт
1800
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пила циркулярная Patriot CS 195 предназначена для создания продольных и поперечных распилов в деревянных заготовках. С помощью специального вентиля легко и просто регулировать угол наклона. Платформа выполнена из алюминия, что делает конструкцию более прочной. Модель может фиксироваться в стационарном положении.

    Преимущества

    • Угол пропила регулируется без инструмента
    • Рукоятка с покрытием ExtraGrip - для комфортной работы циркулярной пилой PATRIOT CS195 190301607
    • Прорезиненный кабель устойчив к низким температурам
    • Литая алюминиевая платформа - для надежности конструкции
    • Можно использовать в качестве настольной пилы