Пила Patriot CS186
Арт. X1048041202153
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|1500
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Диаметр диска, мм
|185
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Макс. глубина пропила под углом 90°, мм
|64
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Плавный пуск
|Нет
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Длина кабеля, м
|2
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Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
|Нет
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Число оборотов, об/мин
|4500
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Вес, кг
|4.5
- Циркулярная пила PATRIOT CS186 – надежный и мощный профинструмент для распиливания изделий с наличием подрезного ножа. Благодаря литой платформе обеспечивается тесное прилегание инструмента к обрабатываемому изделию, что обеспечивает точность пропила. Пила дисковая PATRIOT CS 186 оснащена лазерным указателем для точного осуществления распила. Наличие прорезиненного сетевого кабеля позволяет работать инструментом в условиях низких температур, а также не беспокоиться за его поломку при частых перегибах. Встроенная система пылеудаления защищает оператора от стружки и попадания пыли в органы дыхания. Благодаря своей универсальности PATRIOT CS186 находит свое применение в промышленных и бытовых условиях.
Преимущества
- Морозостойкость и долговечность сетевого кабеля
- Легкозаменяемость щеток
- Возможность регулировки угла пропила без использования других инструментов
- Наличие подрезного ножа
- Лазерный указатель с линейкой
- Функция подключения к пылеотсосу