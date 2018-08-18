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Пила Patriot CS186
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Пила Patriot CS186
    Арт. X1048041202153
    5.0
    1
    Пила Patriot CS186
    Пила Patriot CS186
    Пила Patriot CS186
    Пила Patriot CS186
    Пила Patriot CS186
    Пила Patriot CS186
    Пила Patriot CS186
    Пила Patriot CS186

    Пила Patriot CS186

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. X1048041202153
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Patriot
    Мощность, Вт
    		1500
    Диаметр диска, мм
    		185
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм
    		64
    Плавный пуск
    		Нет
    Длина кабеля, м
    		2
    Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
    		Нет
    Число оборотов, об/мин
    		4500
    Вес, кг
    		4.5
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Циркулярная пила PATRIOT CS186 – надежный и мощный профинструмент для распиливания изделий с наличием подрезного ножа. Благодаря литой платформе обеспечивается тесное прилегание инструмента к обрабатываемому изделию, что обеспечивает точность пропила. Пила дисковая PATRIOT CS 186 оснащена лазерным указателем для точного осуществления распила. Наличие прорезиненного сетевого кабеля позволяет работать инструментом в условиях низких температур, а также не беспокоиться за его поломку при частых перегибах. Встроенная система пылеудаления защищает оператора от стружки и попадания пыли в органы дыхания. Благодаря своей универсальности PATRIOT CS186 находит свое применение в промышленных и бытовых условиях.

      Преимущества

      • Морозостойкость и долговечность сетевого кабеля
      • Легкозаменяемость щеток
      • Возможность регулировки угла пропила без использования других инструментов
      • Наличие подрезного ножа
      • Лазерный указатель с линейкой
      • Функция подключения к пылеотсосу
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