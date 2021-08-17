Дрель-миксер Rebir IE 1206-16/2000ER 2000 Вт это один из самых производительных инструментов в линейке Rebir, предназначенных для выполнения профессиональных работ. С ней создавать отверстия и изготавливать строительные смеси становится проще, удобнее и быстрее. Она работает абсолютно с любым материалом: черный металл, цветной металл, разного вида пластик, стекло, древесина, бетон. При этом дрель Rebir IE 1206-16/2000ЕR работает долго, и не перегревается от непрерывных нагрузок. Ее ручки имеют специальное покрытие, снижающее передающуюся от инструмента вибрацию. На рукояти присутствует кнопка, фиксирующая положение дрели, а широкий ползунок выключения не даст промахнуться во время работы. Встроенный манипулятор частоты вращения позволяет подогнать функционал дрели под конкретный материал, что упрощает задачу. Примечание: с инструментом большой мощности рекомендуется работать в наушниках.

Преимущества