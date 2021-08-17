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Дрель-миксер Rebir IE 1206-16/2000ER (2000 Вт, скоростей 2)
5.0
2
22 890 ₽
Сетевые дрели
  • Персональная скидка
Дрель-миксер Rebir IE 1206-16/2000ER
Арт. X10192469
5.0
2
Дрель-миксер Rebir IE 1206-16/2000ER (2000 Вт, скоростей 2)
Дрель-миксер Rebir IE 1206-16/2000ER (2000 Вт, скоростей 2)
Дрель-миксер Rebir IE 1206-16/2000ER (2000 Вт, скоростей 2)
Дрель-миксер Rebir IE 1206-16/2000ER (2000 Вт, скоростей 2)
Дрель-миксер Rebir IE 1206-16/2000ER (2000 Вт, скоростей 2)
  • Персональная скидка
Дрель-миксер Rebir IE 1206-16/2000ER (2000 Вт, скоростей 2)
Дрель-миксер Rebir IE 1206-16/2000ER (2000 Вт, скоростей 2)
Дрель-миксер Rebir IE 1206-16/2000ER (2000 Вт, скоростей 2)
Дрель-миксер Rebir IE 1206-16/2000ER (2000 Вт, скоростей 2)
Дрель-миксер Rebir IE 1206-16/2000ER (2000 Вт, скоростей 2)

Дрель-миксер Rebir IE 1206-16/2000ER

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22 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X10192469
5.0
2

Характеристики

Производитель
Rebir
Страна производства
Китай
Родина бренда
Латвия
Тип двигателя
щеточный
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
22 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Дрель-миксер Rebir IE 1206-16/2000ER 2000 Вт это один из самых производительных инструментов в линейке Rebir, предназначенных для выполнения профессиональных работ. С ней создавать отверстия и изготавливать строительные смеси становится проще, удобнее и быстрее. Она работает абсолютно с любым материалом: черный металл, цветной металл, разного вида пластик, стекло, древесина, бетон. При этом дрель Rebir IE 1206-16/2000ЕR работает долго, и не перегревается от непрерывных нагрузок. Ее ручки имеют специальное покрытие, снижающее передающуюся от инструмента вибрацию. На рукояти присутствует кнопка, фиксирующая положение дрели, а широкий ползунок выключения не даст промахнуться во время работы. Встроенный манипулятор частоты вращения позволяет подогнать функционал дрели под конкретный материал, что упрощает задачу. Примечание: с инструментом большой мощности рекомендуется работать в наушниках.

    Преимущества

    • Мощная
    • Универсальная
    • Удобная
    • Надежная