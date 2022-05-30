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Дрель-миксер Rebir EM 1-950E, 1300 Вт
5.0
3
13 760 ₽
Сетевые дрели
  • Персональная скидка
Дрель-миксер Rebir EM 1-950E, 1300 Вт
Арт. 77777Х106393
5.0
3
Дрель-миксер Rebir EM 1-950E, 1300 Вт
Дрель-миксер Rebir EM 1-950E, 1300 Вт
  • Персональная скидка
Дрель-миксер Rebir EM 1-950E, 1300 Вт
Дрель-миксер Rebir EM 1-950E, 1300 Вт

Дрель-миксер Rebir EM 1-950E, 1300 Вт

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13 760 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. 77777Х106393
5.0
3

Характеристики

Производитель
Rebir
Страна производства
Китай
Родина бренда
Латвия
Тип двигателя
щеточный
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 760 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Миксер Rebir EM 1-950 E-2 5023430 используется для перемешивания различных материалов: красок, клея, лаков, штукатурки и прочего. Можно использовать перемешивающие насадки различной конфигурации для эффективного выполнения работы. Боковая рукоять имеет мягкое покрытие, благодаря чему снижается вибрация. Алюминиевый корпус редуктора не деформируется от ударов или случайного падения. Максимальный объем перемешивающего материала 65 л.

    Преимущества

    • Высокая производительность Rebir EM 1-950 E-2 5023430
    • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
    • Возможность установки в стационарное положение
    • Электронный регулятор частоты вращения шпинделя
    • Применение различных насадок для выполнения различных работ
    • Алюминиевый корпус для защиты редуктора от механических воздействий
    • Рукоятка с мягким покрытием для поглощения вибрации