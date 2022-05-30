Преимущества

Высокая производительность Rebir EM 1-950 E-2 5023430

Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы

Возможность установки в стационарное положение

Электронный регулятор частоты вращения шпинделя

Применение различных насадок для выполнения различных работ

Алюминиевый корпус для защиты редуктора от механических воздействий

Рукоятка с мягким покрытием для поглощения вибрации

Миксер Rebir EM 1-950 E-2 5023430 используется для перемешивания различных материалов: красок, клея, лаков, штукатурки и прочего. Можно использовать перемешивающие насадки различной конфигурации для эффективного выполнения работы. Боковая рукоять имеет мягкое покрытие, благодаря чему снижается вибрация. Алюминиевый корпус редуктора не деформируется от ударов или случайного падения. Максимальный объем перемешивающего материала 65 л.