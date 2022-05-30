- Персональная скидка
Дрель-миксер Rebir EM 1-950E, 1300 Вт
Арт. 77777Х106393
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Миксер Rebir EM 1-950 E-2 5023430 используется для перемешивания различных материалов: красок, клея, лаков, штукатурки и прочего. Можно использовать перемешивающие насадки различной конфигурации для эффективного выполнения работы. Боковая рукоять имеет мягкое покрытие, благодаря чему снижается вибрация. Алюминиевый корпус редуктора не деформируется от ударов или случайного падения. Максимальный объем перемешивающего материала 65 л.
Преимущества
- Высокая производительность Rebir EM 1-950 E-2 5023430
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Возможность установки в стационарное положение
- Электронный регулятор частоты вращения шпинделя
- Применение различных насадок для выполнения различных работ
- Алюминиевый корпус для защиты редуктора от механических воздействий
- Рукоятка с мягким покрытием для поглощения вибрации