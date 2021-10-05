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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Арт. О00000033092
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033092
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DENZEL CDL-IB-18-02 26113 предназначена для домашних мастеров. Для выкручивания крепежа и работы с прочными материалами в конструкции предусмотрена функция реверса. Модель оснащена LED-подсветкой рабочей зоны, которая позволяет работать при слабом освещении. Прорезиненная рукоятка снижает вибрацию и обеспечивает комфортное использование.

        Преимущества

        • Тормоз выбега обеспечит точность и аккуратность при серийном вкручивании крепежа
        • 19+1 ступени регулировки позволят легко подстроиться под характер работы
        • Зажимной патрон диаметром 13 мм надёжно закрепляет оснастку и передаёт высокий крутящий момент. Блокировка шпинделя позволяет быстро менять оснастку одной рукой, без ключа
        • Комфортно работать при недостаточной освещенности благодаря подсветке рабочей зоны
        • Надежные литий-ионные аккумуляторы без эффекта памяти заряжаются всего за час. Они совместимы с другими моделями аккумуляторного инструмента Denzel
        • Удобная прорезиненная рукоятка комфортно ложится в руку
        • Имеет 2 скорости вращения - 0-350/0-1250 об/мин. Первая для закручивания и выкручивания крепежа. Вторая для сверления дерева и металла
        • Металлические шестерни редуктора продлевают срок службы инструмента
        • Интеллектуальная система распознавания типов нагрузки позволяет аккумуляторам питать инструменты с высоким и экономным энергопотреблением. При этом они всегда сохраняют расчётный ресурс
        • Подсветка рабочей зоны для работы в темноте
        • Функция реверс для прочным материалов
        • Индикатор разряда батареи
        • Обрезиненная рукоять для снижения вибрации