Преимущества

Тормоз выбега обеспечит точность и аккуратность при серийном вкручивании крепежа

19+1 ступени регулировки позволят легко подстроиться под характер работы

Зажимной патрон диаметром 13 мм надёжно закрепляет оснастку и передаёт высокий крутящий момент. Блокировка шпинделя позволяет быстро менять оснастку одной рукой, без ключа

Комфортно работать при недостаточной освещенности благодаря подсветке рабочей зоны

Надежные литий-ионные аккумуляторы без эффекта памяти заряжаются всего за час. Они совместимы с другими моделями аккумуляторного инструмента Denzel

Удобная прорезиненная рукоятка комфортно ложится в руку

Имеет 2 скорости вращения - 0-350/0-1250 об/мин. Первая для закручивания и выкручивания крепежа. Вторая для сверления дерева и металла

Металлические шестерни редуктора продлевают срок службы инструмента

Интеллектуальная система распознавания типов нагрузки позволяет аккумуляторам питать инструменты с высоким и экономным энергопотреблением. При этом они всегда сохраняют расчётный ресурс

Подсветка рабочей зоны для работы в темноте

Функция реверс для прочным материалов

Индикатор разряда батареи

Обрезиненная рукоять для снижения вибрации

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DENZEL CDL-IB-18-02 26113 предназначена для домашних мастеров. Для выкручивания крепежа и работы с прочными материалами в конструкции предусмотрена функция реверса. Модель оснащена LED-подсветкой рабочей зоны, которая позволяет работать при слабом освещении. Прорезиненная рукоятка снижает вибрацию и обеспечивает комфортное использование.