Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02
Арт. О00000033092
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|40
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DENZEL CDL-IB-18-02 26113 предназначена для домашних мастеров. Для выкручивания крепежа и работы с прочными материалами в конструкции предусмотрена функция реверса. Модель оснащена LED-подсветкой рабочей зоны, которая позволяет работать при слабом освещении. Прорезиненная рукоятка снижает вибрацию и обеспечивает комфортное использование.
Преимущества
- Тормоз выбега обеспечит точность и аккуратность при серийном вкручивании крепежа
- 19+1 ступени регулировки позволят легко подстроиться под характер работы
- Зажимной патрон диаметром 13 мм надёжно закрепляет оснастку и передаёт высокий крутящий момент. Блокировка шпинделя позволяет быстро менять оснастку одной рукой, без ключа
- Комфортно работать при недостаточной освещенности благодаря подсветке рабочей зоны
- Надежные литий-ионные аккумуляторы без эффекта памяти заряжаются всего за час. Они совместимы с другими моделями аккумуляторного инструмента Denzel
- Удобная прорезиненная рукоятка комфортно ложится в руку
- Имеет 2 скорости вращения - 0-350/0-1250 об/мин. Первая для закручивания и выкручивания крепежа. Вторая для сверления дерева и металла
- Металлические шестерни редуктора продлевают срок службы инструмента
- Интеллектуальная система распознавания типов нагрузки позволяет аккумуляторам питать инструменты с высоким и экономным энергопотреблением. При этом они всегда сохраняют расчётный ресурс
- Подсветка рабочей зоны для работы в темноте
- Функция реверс для прочным материалов
- Индикатор разряда батареи
- Обрезиненная рукоять для снижения вибрации