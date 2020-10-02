Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
Арт. О00000033094
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|65
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт DENZEL BLDL-IB-18-02 26121 предназначена для домашних мастеров. Снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Функция реверса позволяет менять направление движения и работать с трудными и прочными материалами. Обрезиненная рукоять снижает уровень вибрации, гарантируя комфорт во время использования.
Преимущества
- Редуктор с металлическими шестернями, выдерживающими повышенную нагрузку
- Бесщеточный двигатель
- Обрезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса
- Встроенная подсветка позволяет работать при минимальном свете
- Индикатор остаточного заряда аккумуляторной батареи, отражающий прогресс зарядки при установке на зарядное устройство
- Реверс для для легкого выкручивания гаек
- Два аккумулятора обеспечивают продолжительную работу