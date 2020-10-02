Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02

Преимущества

Редуктор с металлическими шестернями, выдерживающими повышенную нагрузку

Бесщеточный двигатель

Обрезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса

Встроенная подсветка позволяет работать при минимальном свете

Индикатор остаточного заряда аккумуляторной батареи, отражающий прогресс зарядки при установке на зарядное устройство

Реверс для для легкого выкручивания гаек

Два аккумулятора обеспечивают продолжительную работу

Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт DENZEL BLDL-IB-18-02 26121 предназначена для домашних мастеров. Снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Функция реверса позволяет менять направление движения и работать с трудными и прочными материалами. Обрезиненная рукоять снижает уровень вибрации, гарантируя комфорт во время использования.