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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
4.7
3
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Арт. О00000033094
    4.7
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033094
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		65
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт DENZEL BLDL-IB-18-02 26121 предназначена для домашних мастеров. Снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Функция реверса позволяет менять направление движения и работать с трудными и прочными материалами. Обрезиненная рукоять снижает уровень вибрации, гарантируя комфорт во время использования.

        Преимущества

        • Редуктор с металлическими шестернями, выдерживающими повышенную нагрузку
        • Бесщеточный двигатель
        • Обрезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса
        • Встроенная подсветка позволяет работать при минимальном свете
        • Индикатор остаточного заряда аккумуляторной батареи, отражающий прогресс зарядки при установке на зарядное устройство
        • Реверс для для легкого выкручивания гаек
        • Два аккумулятора обеспечивают продолжительную работу