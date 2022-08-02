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Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 597.0.2.00
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 597.0.2.00
    Арт. Ю00000029718
    5.0
    1
    Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 597.0.2.00
    Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 597.0.2.00
    Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 597.0.2.00
    Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 597.0.2.00
    Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 597.0.2.00
      Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 597.0.2.00
      Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 597.0.2.00
      Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 597.0.2.00
      Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 597.0.2.00
      Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 597.0.2.00

      Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 597.0.2.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000029718
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		38
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 597.0.2.00 применяется для работ по сверлению отверстий и заворачиванию винтов, шурупов, саморезов. Комплектуется двумя литий-ионными аккумуляторами 18 В. LED-индикатор оптимально подсвечивает рабочую зону. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Компактные размеры инструмента облегчают доступ в труднодоступные места. За счет двухскоростного редуктора с металлическими шестернями достигается максимальная эффективность. Функция реверса помогает безопасно извлекать сверло в случае его заклинивания.

        Преимущества

        • Автолок шпинделя
        • Универсальная платформа АКБ
        • Увеличенный крутящий момент
        • Моноблочная часовая зарядка
        • Смена направления вращения
        • Отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя
        • Контроллер с функцией отключения двигателя при перегрузке
        • Технология Li-ion - низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, высокая энергоемкость
        • Кейс для удобства хранения и переноски