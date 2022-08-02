Преимущества

Автолок шпинделя

Универсальная платформа АКБ

Увеличенный крутящий момент

Моноблочная часовая зарядка

Смена направления вращения

Отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя

Контроллер с функцией отключения двигателя при перегрузке

Технология Li-ion - низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, высокая энергоемкость

Кейс для удобства хранения и переноски

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 597.0.2.00 применяется для работ по сверлению отверстий и заворачиванию винтов, шурупов, саморезов. Комплектуется двумя литий-ионными аккумуляторами 18 В. LED-индикатор оптимально подсвечивает рабочую зону. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Компактные размеры инструмента облегчают доступ в труднодоступные места. За счет двухскоростного редуктора с металлическими шестернями достигается максимальная эффективность. Функция реверса помогает безопасно извлекать сверло в случае его заклинивания.