Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 597.0.2.00
Арт. Ю00000029718
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|38
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 597.0.2.00 применяется для работ по сверлению отверстий и заворачиванию винтов, шурупов, саморезов. Комплектуется двумя литий-ионными аккумуляторами 18 В. LED-индикатор оптимально подсвечивает рабочую зону. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Компактные размеры инструмента облегчают доступ в труднодоступные места. За счет двухскоростного редуктора с металлическими шестернями достигается максимальная эффективность. Функция реверса помогает безопасно извлекать сверло в случае его заклинивания.
Преимущества
- Автолок шпинделя
- Универсальная платформа АКБ
- Увеличенный крутящий момент
- Моноблочная часовая зарядка
- Смена направления вращения
- Отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя
- Контроллер с функцией отключения двигателя при перегрузке
- Технология Li-ion - низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, высокая энергоемкость
- Кейс для удобства хранения и переноски