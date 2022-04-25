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Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт
    Арт. 77777Х106319
    5.0
    2
    Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт
    Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт
    Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт
    Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт
    Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт
    Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт
    Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт
    Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт
      Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт
      Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт
      Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт
      Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт
      Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт
      Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт
      Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт
      Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт

      Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106319
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Makita HP1630KX2 оснащена ключевым патроном, благодаря чему обеспечивается надежное крепление оснастки. Корпус выполнен из алюминия, поэтому является прочным и долговечным. Большой курковый выключатель и обрезиненная рукоятка способствуют комфортной работе пользователя. Модель сконструирована так, что её удобно держать одной рукой, выполняя потолочные работы. В комплект поставки входит набор сверел D-46202. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки. 

        Преимущества

        • Два режима работы: сверление и сверление с ударом
        • Удобный большой курковый выключатель
        • Алюминиевый корпус редуктора - для долгого срока службы
        • Боковая рукоятка - для надежного хвата ударной дрели Makita HP1630KX2
        • В комплект входит набор сверл
        • Поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки