Преимущества

Два режима работы: сверление и сверление с ударом

Удобный большой курковый выключатель

Алюминиевый корпус редуктора - для долгого срока службы

Боковая рукоятка - для надежного хвата ударной дрели Makita HP1630KX2

В комплект входит набор сверл

Поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки

Ударная дрель Makita HP1630KX2 оснащена ключевым патроном, благодаря чему обеспечивается надежное крепление оснастки. Корпус выполнен из алюминия, поэтому является прочным и долговечным. Большой курковый выключатель и обрезиненная рукоятка способствуют комфортной работе пользователя. Модель сконструирована так, что её удобно держать одной рукой, выполняя потолочные работы. В комплект поставки входит набор сверел D-46202. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.