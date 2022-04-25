Дрель ударная Makita HP 1630KX2, 710 Вт
Арт. 77777Х106319
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Makita HP1630KX2 оснащена ключевым патроном, благодаря чему обеспечивается надежное крепление оснастки. Корпус выполнен из алюминия, поэтому является прочным и долговечным. Большой курковый выключатель и обрезиненная рукоятка способствуют комфортной работе пользователя. Модель сконструирована так, что её удобно держать одной рукой, выполняя потолочные работы. В комплект поставки входит набор сверел D-46202. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Два режима работы: сверление и сверление с ударом
- Удобный большой курковый выключатель
- Алюминиевый корпус редуктора - для долгого срока службы
- Боковая рукоятка - для надежного хвата ударной дрели Makita HP1630KX2
- В комплект входит набор сверл
- Поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки