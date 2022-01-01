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Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-850/125Э 50151
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-850/125Э 50151
    Арт. О00000033679
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-850/125Э 50151
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-850/125Э 50151
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-850/125Э 50151
      Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-850/125Э 50151
      Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-850/125Э 50151
      Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-850/125Э 50151

      Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-850/125Э 50151

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000033679

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-850/125Э 50151 - предназначена для продолжительной работы по резке и шлифовке металла. Модель отличается легкостью и компактностью, что гарантирует удобство хранения и транспортировки. Специальный кожух с инструментальной регулировкой защищает оператора от повреждений во время работы. 

        Преимущества

        • Маленький и легкий инструмент двуручной компоновки с утонченной основной рукояткой
        • Электронная регулировка оборотов шпинделя
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
        • Защитный кожух с инструментальной регулировкой
        • Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки
        • Двухпозиционное присоединение дополнительной рукоятки
        • Сетевой шнур VDE длиной 2.0 мет