Преимущества

Маленький и легкий инструмент двуручной компоновки с утонченной основной рукояткой

Электронная регулировка оборотов шпинделя

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением

Защитный кожух с инструментальной регулировкой

Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки

Двухпозиционное присоединение дополнительной рукоятки

Сетевой шнур VDE длиной 2.0 мет

Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-850/125Э 50151 - предназначена для продолжительной работы по резке и шлифовке металла. Модель отличается легкостью и компактностью, что гарантирует удобство хранения и транспортировки. Специальный кожух с инструментальной регулировкой защищает оператора от повреждений во время работы.