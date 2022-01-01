Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-850/125Э 50151
Арт. О00000033679
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-850/125Э 50151 - предназначена для продолжительной работы по резке и шлифовке металла. Модель отличается легкостью и компактностью, что гарантирует удобство хранения и транспортировки. Специальный кожух с инструментальной регулировкой защищает оператора от повреждений во время работы.
Преимущества
- Маленький и легкий инструмент двуручной компоновки с утонченной основной рукояткой
- Электронная регулировка оборотов шпинделя
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Защитный кожух с инструментальной регулировкой
- Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки
- Двухпозиционное присоединение дополнительной рукоятки
- Сетевой шнур VDE длиной 2.0 мет