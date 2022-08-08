Преимущества

Защита от пыли ротора, статора, подшипников ротора

Пылезащита подшипников и механизма редуктора

Электронная регулировка частоты вращения шпинделя

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением

Защитный кожух с инструментальной регулировкой

Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки

Двухпозиционное присоединение дополнительной рукояткой

Профессиональная компактная угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-900/125Э 50154 для резки и шлифовки металла, предназначена для работы в продолжительном режиме. Модель отличается небольшим весом и габаритами, что обеспечивает легкость хранения и транспортировки. Дополнительная рукоять предназначается для надежного захвата без эффекта проскальзывания рук и удобства эксплуатации.