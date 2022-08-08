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Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-900/125Э 50154
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-900/125Э 50154
    Арт. О00000033680
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-900/125Э 50154
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-900/125Э 50154
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-900/125Э 50154
      Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-900/125Э 50154
      Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-900/125Э 50154
      Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-900/125Э 50154

      Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-900/125Э 50154

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033680
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Профессиональная компактная угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-900/125Э 50154 для резки и шлифовки металла, предназначена для работы в продолжительном режиме. Модель отличается небольшим весом и габаритами, что обеспечивает легкость хранения и транспортировки. Дополнительная рукоять предназначается для надежного захвата без эффекта проскальзывания рук и удобства эксплуатации.

        Преимущества

        • Защита от пыли ротора, статора, подшипников ротора
        • Пылезащита подшипников и механизма редуктора
        • Электронная регулировка частоты вращения шпинделя
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
        • Защитный кожух с инструментальной регулировкой
        • Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки
        • Двухпозиционное присоединение дополнительной рукояткой