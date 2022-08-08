Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-900/125Э 50154
Арт. О00000033680
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Профессиональная компактная угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-900/125Э 50154 для резки и шлифовки металла, предназначена для работы в продолжительном режиме. Модель отличается небольшим весом и габаритами, что обеспечивает легкость хранения и транспортировки. Дополнительная рукоять предназначается для надежного захвата без эффекта проскальзывания рук и удобства эксплуатации.
Преимущества
- Защита от пыли ротора, статора, подшипников ротора
- Пылезащита подшипников и механизма редуктора
- Электронная регулировка частоты вращения шпинделя
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Защитный кожух с инструментальной регулировкой
- Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки
- Двухпозиционное присоединение дополнительной рукояткой