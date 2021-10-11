Преимущества

Небольшой вес - позволяет комфортно работать длительное время

Опция защиты от непреднамеренного запуска обеспечивает безопасность пользователя

Положение рукоятки можно менять на левую и правую стороны для комфортной работы под любым углом

Быструю подготовку к работе обеспечивает бесключевая установка и фиксация защитного кожуха

Диск легко менять без дополнительного инструмента благодаря блокировке шпинделя

Для безопасности пользователя при заклинивании диска блокировка шпинделя срабатывает автоматическая

Длинный сетевой кабель 3 м обеспечивает увеличенную рабочую зону

Легкая замена щеток благодаря быстрому доступу к щеточному узлу

Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A отлично подходит для резки, зачистки, шлифовки металла и камня. Регулировка частоты вращения оснастки - позволяет подобрать оптимальный режим. Максимальный размер абразивного круга 125 мм подходит для шлифовки материалов толщиной до 35 мм. Лабиринтное уплотнение редуктора и усиленная защита ротора и статора от пыли обеспечивают высокий ресурс - до 450 часов работы даже при обработке камня.