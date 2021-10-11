Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
Арт. О00000033098
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
Преимущества
- Небольшой вес - позволяет комфортно работать длительное время
- Опция защиты от непреднамеренного запуска обеспечивает безопасность пользователя
- Положение рукоятки можно менять на левую и правую стороны для комфортной работы под любым углом
- Быструю подготовку к работе обеспечивает бесключевая установка и фиксация защитного кожуха
- Диск легко менять без дополнительного инструмента благодаря блокировке шпинделя
- Для безопасности пользователя при заклинивании диска блокировка шпинделя срабатывает автоматическая
- Длинный сетевой кабель 3 м обеспечивает увеличенную рабочую зону
- Легкая замена щеток благодаря быстрому доступу к щеточному узлу