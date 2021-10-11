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Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
    Арт. О00000033098
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A

      Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033098
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100A отлично подходит для резки, зачистки, шлифовки металла и камня. Регулировка частоты вращения оснастки - позволяет подобрать оптимальный режим. Максимальный размер абразивного круга 125 мм подходит для шлифовки материалов толщиной до 35 мм. Лабиринтное уплотнение редуктора и усиленная защита ротора и статора от пыли обеспечивают высокий ресурс - до 450 часов работы даже при обработке камня.

        Преимущества

        • Небольшой вес - позволяет комфортно работать длительное время
        • Опция защиты от непреднамеренного запуска обеспечивает безопасность пользователя
        • Положение рукоятки можно менять на левую и правую стороны для комфортной работы под любым углом
        • Быструю подготовку к работе обеспечивает бесключевая установка и фиксация защитного кожуха
        • Диск легко менять без дополнительного инструмента благодаря блокировке шпинделя
        • Для безопасности пользователя при заклинивании диска блокировка шпинделя срабатывает автоматическая
        • Длинный сетевой кабель 3 м обеспечивает увеличенную рабочую зону
        • Легкая замена щеток благодаря быстрому доступу к щеточному узлу