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Угловая полировальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол УПМ-180/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 642.1.0.70
5.0
1
Найти аналог
Полировальные машины
    Угловая полировальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол УПМ-180/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 642.1.0.70
    Арт. О00000034827
    5.0
    1
    Угловая полировальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол УПМ-180/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 642.1.0.70
    Угловая полировальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол УПМ-180/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 642.1.0.70
    Угловая полировальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол УПМ-180/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 642.1.0.70
    Угловая полировальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол УПМ-180/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 642.1.0.70
    Угловая полировальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол УПМ-180/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 642.1.0.70
      Угловая полировальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол УПМ-180/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 642.1.0.70
      Угловая полировальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол УПМ-180/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 642.1.0.70
      Угловая полировальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол УПМ-180/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 642.1.0.70
      Угловая полировальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол УПМ-180/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 642.1.0.70
      Угловая полировальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол УПМ-180/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 642.1.0.70

      Угловая полировальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол УПМ-180/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 642.1.0.70

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000034827
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Крепление полировальных насадок
      		на липучке
      Резьба шпинделя
      		M14
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная полировальная шлифмашина ИНТЕРСКОЛ УПМ-180/18ВЭ 642.1.0.70 служит для качественной обработки деревянных, металлических, пластиковых и окрашенных поверхностей. Имеет регулировку числа оборотов, которая помогает подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от задачи. Блокировка шпинделя облегчает замену держателя оснастки. Вентильный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность. D-образная дополнительная рукоятка улучшает контроль над инструментом. Корпус редуктора и нижняя крышка из алюминиевого сплава продлевают срок службы шлифмашины. Воздухозаборные решетки расположены на максимально возможном расстоянии от точки обработки и защищены металлической сеткой. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

        Преимущества

        • Высокая энергоэффективность ИНТЕРСКОЛ УПМ-180/18ВЭ 642.1.0.70
        • Удобная основная обрезиненная рукоятка
        • Лабиринтная защита нижнего подшипника шпинделя
        • Вся механика на шариковых и роликовых подшипниках качения
        • Круговая коническая передача для равномерной передачи усилия и снижения уровня шума
        • Резьба шпинделя М14 является стандартной для УПМ - легко найти даже специфическую оснастку
        • Li-ion аккумуляторный блок без саморазряда и эффекта памяти
        • Моноблочная бестрансформаторная зарядка заряжает батарею за 1 час, не сокращая срок ее службы