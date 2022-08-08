Угловая полировальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол УПМ-180/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 642.1.0.70

Преимущества

Высокая энергоэффективность ИНТЕРСКОЛ УПМ-180/18ВЭ 642.1.0.70

Удобная основная обрезиненная рукоятка

Лабиринтная защита нижнего подшипника шпинделя

Вся механика на шариковых и роликовых подшипниках качения

Круговая коническая передача для равномерной передачи усилия и снижения уровня шума

Резьба шпинделя М14 является стандартной для УПМ - легко найти даже специфическую оснастку

Li-ion аккумуляторный блок без саморазряда и эффекта памяти

Моноблочная бестрансформаторная зарядка заряжает батарею за 1 час, не сокращая срок ее службы

Аккумуляторная полировальная шлифмашина ИНТЕРСКОЛ УПМ-180/18ВЭ 642.1.0.70 служит для качественной обработки деревянных, металлических, пластиковых и окрашенных поверхностей. Имеет регулировку числа оборотов, которая помогает подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от задачи. Блокировка шпинделя облегчает замену держателя оснастки. Вентильный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность. D-образная дополнительная рукоятка улучшает контроль над инструментом. Корпус редуктора и нижняя крышка из алюминиевого сплава продлевают срок службы шлифмашины. Воздухозаборные решетки расположены на максимально возможном расстоянии от точки обработки и защищены металлической сеткой.