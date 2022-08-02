Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC
Арт. О00000031097
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC используется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания, вывинчивания крепежа. Регулятор крутящего момента позволяет работать с различными по твердости материалами. Быстрозажимной патрон обеспечивает смену бит и сверл за несколько секунд. Динамический тормоз моментально останавливает вращение патрона. Эргономичная рукоятка способствует повышенному комфорту и снижению утомляемости пользователя. Для удобства хранения и транспортировки предусмотрен пластиковый кейс.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон: замена оснастки за несколько секунд
- Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона
- Регулятор крутящего момента: широкая область применения дрели
- 2 Li-Ion аккумулятора в комплекте: для работы без простоев
- Светодиодная подсветка: возможность работы при слабом освещении
- Эргономичная рукоятка: повышенный комфорт и снижение утомляемости
- Магнитный держатель для бит: для надежной фиксации на корпусе дрели
- Пластиковый кейс: для удобства хранения и транспортировки