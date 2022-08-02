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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC
    Арт. О00000031097
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031097
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC используется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания, вывинчивания крепежа. Регулятор крутящего момента позволяет работать с различными по твердости материалами. Быстрозажимной патрон обеспечивает смену бит и сверл за несколько секунд. Динамический тормоз моментально останавливает вращение патрона. Эргономичная рукоятка способствует повышенному комфорту и снижению утомляемости пользователя. Для удобства хранения и транспортировки предусмотрен пластиковый кейс.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон: замена оснастки за несколько секунд
        • Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона
        • Регулятор крутящего момента: широкая область применения дрели
        • 2 Li-Ion аккумулятора в комплекте: для работы без простоев
        • Светодиодная подсветка: возможность работы при слабом освещении
        • Эргономичная рукоятка: повышенный комфорт и снижение утомляемости
        • Магнитный держатель для бит: для надежной фиксации на корпусе дрели
        • Пластиковый кейс: для удобства хранения и транспортировки