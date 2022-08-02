Преимущества

Быстрозажимной патрон: замена оснастки за несколько секунд

Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона

Регулятор крутящего момента: широкая область применения дрели

2 Li-Ion аккумулятора в комплекте: для работы без простоев

Светодиодная подсветка: возможность работы при слабом освещении

Эргономичная рукоятка: повышенный комфорт и снижение утомляемости

Магнитный держатель для бит: для надежной фиксации на корпусе дрели

Пластиковый кейс: для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20-2LC используется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания, вывинчивания крепежа. Регулятор крутящего момента позволяет работать с различными по твердости материалами. Быстрозажимной патрон обеспечивает смену бит и сверл за несколько секунд. Динамический тормоз моментально останавливает вращение патрона. Эргономичная рукоятка способствует повышенному комфорту и снижению утомляемости пользователя. Для удобства хранения и транспортировки предусмотрен пластиковый кейс.