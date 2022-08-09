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Эксцентриковая шлифовальная машина Кратон ES-270-125
5.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Эксцентриковая шлифовальная машина Кратон ES-270-125
    Арт. О00000031768
    5.0
    1
    Эксцентриковая шлифовальная машина Кратон ES-270-125

      Эксцентриковая шлифовальная машина Кратон ES-270-125

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031768
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Эксцентриковая шлифовальная машина Кратон ES-270-125 предназначена для шлифования различных материалов. Регулировка оборотов позволяет подстроиться под конкретный вид материала. В комплект входит пылесборный мешок для порядка на рабочем месте.

        Преимущества

        • Удобная рукоять ES-270-125 3 05 03 004 для комфортной работы
        • Регулировка оборотов для работы с разными материалами
        • Пылесборный мешок в комплекте для сохранения чистоты рабочего места
        • 2 шлифлиста в комплекте - можно сразу приступать к работе
        • Оболочка IP21 - защищает от попадания твердых частиц и влаги