Преимущества

Удобная рукоять ES-270-125 3 05 03 004 для комфортной работы

Регулировка оборотов для работы с разными материалами

Пылесборный мешок в комплекте для сохранения чистоты рабочего места

2 шлифлиста в комплекте - можно сразу приступать к работе

Оболочка IP21 - защищает от попадания твердых частиц и влаги

Эксцентриковая шлифовальная машина Кратон ES-270-125 предназначена для шлифования различных материалов. Регулировка оборотов позволяет подстроиться под конкретный вид материала. В комплект входит пылесборный мешок для порядка на рабочем месте.