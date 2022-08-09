Эксцентриковая шлифовальная машина Кратон ES-270-125
Арт. О00000031768
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Напряжение сети, В
|220
|
Длина кабеля, м
|2
- Эксцентриковая шлифовальная машина Кратон ES-270-125 предназначена для шлифования различных материалов. Регулировка оборотов позволяет подстроиться под конкретный вид материала. В комплект входит пылесборный мешок для порядка на рабочем месте.
Преимущества
- Удобная рукоять ES-270-125 3 05 03 004 для комфортной работы
- Регулировка оборотов для работы с разными материалами
- Пылесборный мешок в комплекте для сохранения чистоты рабочего места
- 2 шлифлиста в комплекте - можно сразу приступать к работе
- Оболочка IP21 - защищает от попадания твердых частиц и влаги