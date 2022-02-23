Отрезной круг по металлу (150x2,5x22 мм)
Арт. Х150613
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Отрезной круг по металлу (150x2,5x22 мм) используется совместно с УШМ только для сухого реза. Он пригодится при проведении строительных и ремонтных работ в частной мастерской или бытовых условиях.
Преимущества
- Абразив из оксида алюминия — круг быстро режет твердые материалы
- Безопасность работы — круг оснащен 2-слойной сеткой, устойчивой к разрыву
- Бакелитовая связка — абразивное зерно надежно закреплено на круге, работать можно на высокой скорости
- Толщина 2,5 мм — круг медленно изнашивается, поэтому подходит для интенсивной эксплуатации