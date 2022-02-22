Отрезной круг (350x3,5x25,4 мм)

Преимущества

Имеет упрочняющие элементы

Не оставляет «прижегов» во время работы

Предотвращает быстрый износ материалов

Круг отрезной по металлу используется для разрезания металлических изделий. Применяется для работы с легированными, углеродистыми типами стальных деталей и различных конструкций (арматуры, труб, листов). Предназначен для стационарных станков различной мощности и имеет диаметр посадки 25,4 мм.