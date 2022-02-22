Отрезной круг (350x3,5x25,4 мм)
Арт. Х1506221
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
- Круг отрезной по металлу используется для разрезания металлических изделий. Применяется для работы с легированными, углеродистыми типами стальных деталей и различных конструкций (арматуры, труб, листов). Предназначен для стационарных станков различной мощности и имеет диаметр посадки 25,4 мм.
Преимущества
- Имеет упрочняющие элементы
- Не оставляет «прижегов» во время работы
- Предотвращает быстрый износ материалов