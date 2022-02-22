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Отрезной круг (350x3,5x25,4 мм)
5.0
2
260 ₽
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг (350x3,5x25,4 мм)
    Арт. Х1506221
    5.0
    2
    Отрезной круг (350x3,5x25,4 мм)

      Отрезной круг (350x3,5x25,4 мм)

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1506221
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круг отрезной по металлу используется для разрезания металлических изделий. Применяется для работы с легированными, углеродистыми типами стальных деталей и различных конструкций (арматуры, труб, листов). Предназначен для стационарных станков различной мощности и имеет диаметр посадки 25,4 мм.

        Преимущества

        • Имеет упрочняющие элементы
        • Не оставляет «прижегов» во время работы
        • Предотвращает быстрый износ материалов