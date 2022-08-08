Циркулярная пила Makita HS7601
Арт. О00000014447
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2.5
- Дисковая пила Makita HS7601 используется для быстрого и аккуратного пиления заготовок по прямой. Можно подключать пылесос, что обеспечит хорошую видимость линии реза, чистоту рабочего места и защитит оператора от мелкой пыли.
Преимущества
- Плоская задняя часть двигателя - для простой смены диска
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Система сдува опилок с линии реза
- Может резать цветные металлы соответствующим диском
- Возможна работа с направляющей шиной (через адаптер)
- Регулировка угла пропила от 0 до 45 градусов расширяет спектр возможностей дисковой пилы Makita HS7601