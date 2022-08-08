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Циркулярная пила Makita HS7601
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Makita HS7601
    Арт. О00000014447
    5.0
    1
    Циркулярная пила Makita HS7601
    Циркулярная пила Makita HS7601
    Циркулярная пила Makita HS7601
    Циркулярная пила Makita HS7601
      Циркулярная пила Makita HS7601
      Циркулярная пила Makita HS7601
      Циркулярная пила Makita HS7601
      Циркулярная пила Makita HS7601

      Циркулярная пила Makita HS7601

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000014447
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дисковая пила Makita HS7601 используется для быстрого и аккуратного пиления заготовок по прямой. Можно подключать пылесос, что обеспечит хорошую видимость линии реза, чистоту рабочего места и защитит оператора от мелкой пыли.

        Преимущества

        • Плоская задняя часть двигателя - для простой смены диска
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        • Система сдува опилок с линии реза
        • Может резать цветные металлы соответствующим диском
        • Возможна работа с направляющей шиной (через адаптер)
        • Регулировка угла пропила от 0 до 45 градусов расширяет спектр возможностей дисковой пилы Makita HS7601