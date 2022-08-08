Циркулярная пила Makita HS7601

Преимущества

Плоская задняя часть двигателя - для простой смены диска

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Система сдува опилок с линии реза

Может резать цветные металлы соответствующим диском

Возможна работа с направляющей шиной (через адаптер)

Регулировка угла пропила от 0 до 45 градусов расширяет спектр возможностей дисковой пилы Makita HS7601

Дисковая пила Makita HS7601 используется для быстрого и аккуратного пиления заготовок по прямой. Можно подключать пылесос, что обеспечит хорошую видимость линии реза, чистоту рабочего места и защитит оператора от мелкой пыли.