Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555
5.0
1
27 490 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555
Арт. О00000032638
5.0
1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
27 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000032638
5.0
1

Характеристики

Производитель
Milwaukee
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Класс товара
профессиональный
Макс. крутящий момент, Нм
50
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
27 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555 снабжена 4-х полюсным двигателем Milwaukee®, который обеспечивает высокую производительность. 17 ступеней крутящего момента + ступень сверления обеспечивают универсальность применения. Благодаря встроенной подсветке, можно работать при плохом освещении или в темное время суток. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки. 

    Преимущества

    • Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee®
    • Металлический быстрозажимной патрон - для быстрой смены оснастки
    • Компактные размеры - для работы в ограниченном пространстве
    • Интеллектуальная система REDLINK™ - для защиты от перегрузок инструмента и батареи
    • Металлический редуктор - для долгого срока службы
    • Индикатор заряда батареи
    • 17 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
    • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
    • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
    • Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® М18™
    • Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью
    • Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей