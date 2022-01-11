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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555
Арт. О00000032638
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555
Арт. О00000032638
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|50
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555 снабжена 4-х полюсным двигателем Milwaukee®, который обеспечивает высокую производительность. 17 ступеней крутящего момента + ступень сверления обеспечивают универсальность применения. Благодаря встроенной подсветке, можно работать при плохом освещении или в темное время суток. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee®
- Металлический быстрозажимной патрон - для быстрой смены оснастки
- Компактные размеры - для работы в ограниченном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ - для защиты от перегрузок инструмента и батареи
- Металлический редуктор - для долгого срока службы
- Индикатор заряда батареи
- 17 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® М18™
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей