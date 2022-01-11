Преимущества

Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee®

Металлический быстрозажимной патрон - для быстрой смены оснастки

Компактные размеры - для работы в ограниченном пространстве

Интеллектуальная система REDLINK™ - для защиты от перегрузок инструмента и батареи

Металлический редуктор - для долгого срока службы

Индикатор заряда батареи

17 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® М18™

Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью

Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 BDD-202C 4933443555 снабжена 4-х полюсным двигателем Milwaukee®, который обеспечивает высокую производительность. 17 ступеней крутящего момента + ступень сверления обеспечивают универсальность применения. Благодаря встроенной подсветке, можно работать при плохом освещении или в темное время суток. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.