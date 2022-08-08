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Циркулярная настольная пила Зубр ЗПДС-255-1500
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная настольная пила Зубр ЗПДС-255-1500
    Арт. Ю00000011815
    5.0
    1
    Циркулярная настольная пила Зубр ЗПДС-255-1500

      Циркулярная настольная пила Зубр ЗПДС-255-1500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000011815
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркулярная настольная пила Зубр ЗПДС-255-1500 отличается высокой производительностью при серийном изготовлении деталей. Для этого в комплекте поставляются упоры, которые позволяют раскраивать заготовку без предварительной разметки. Для точного распила и контроля хода операции предусмотрен лазерный указатель. Защитный кожух изготовлен из прозрачного пластика, что также позволяет визуально контролировать работу. Конструкция рабочего стола дает возможность дополнительно устанавливать лобзик и устройство для фрезерования.

        Преимущества 

        • Расклиниватель препятствует зажатию диска
        • Боковой упор с транспортирной шкалой
        • Параллельный упор
        • Лазерный указатель
        • Защита от перегрузок
        • Регулирование глубины пиления
        • Аспирационный патрубок с возможностью подключения стружкоотсоса
        • Защитный кожух из прозрачного пластика
        • Высокая производительность
        • Удобное управление
        • Прочная металлическая конструкция