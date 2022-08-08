Циркулярная настольная пила Зубр ЗПДС-255-1500
Арт. Ю00000011815
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1500
- Циркулярная настольная пила Зубр ЗПДС-255-1500 отличается высокой производительностью при серийном изготовлении деталей. Для этого в комплекте поставляются упоры, которые позволяют раскраивать заготовку без предварительной разметки. Для точного распила и контроля хода операции предусмотрен лазерный указатель. Защитный кожух изготовлен из прозрачного пластика, что также позволяет визуально контролировать работу. Конструкция рабочего стола дает возможность дополнительно устанавливать лобзик и устройство для фрезерования.
Преимущества
- Расклиниватель препятствует зажатию диска
- Боковой упор с транспортирной шкалой
- Параллельный упор
- Лазерный указатель
- Защита от перегрузок
- Регулирование глубины пиления
- Аспирационный патрубок с возможностью подключения стружкоотсоса
- Защитный кожух из прозрачного пластика
- Высокая производительность
- Удобное управление
- Прочная металлическая конструкция