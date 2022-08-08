Преимущества

Расклиниватель препятствует зажатию диска

Боковой упор с транспортирной шкалой

Параллельный упор

Лазерный указатель

Защита от перегрузок

Регулирование глубины пиления

Аспирационный патрубок с возможностью подключения стружкоотсоса

Защитный кожух из прозрачного пластика

Высокая производительность

Удобное управление

Прочная металлическая конструкция

Циркулярная настольная пила Зубр ЗПДС-255-1500 отличается высокой производительностью при серийном изготовлении деталей. Для этого в комплекте поставляются упоры, которые позволяют раскраивать заготовку без предварительной разметки. Для точного распила и контроля хода операции предусмотрен лазерный указатель. Защитный кожух изготовлен из прозрачного пластика, что также позволяет визуально контролировать работу. Конструкция рабочего стола дает возможность дополнительно устанавливать лобзик и устройство для фрезерования.