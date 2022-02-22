Пилка для лобзика Makita А-85759 B-24
Арт. Х1509110
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Япония
|
Родина бренда
|Япония
|
Тип пилки
|для металла
|
Рабочая длина, мм
|50
- Пилки MAKITA A-85759 предназначены для совместного применения с лобзиками при выполнении обработки деревянных поверхностей.
Преимущества
- Пилки произведены из инструментальной высококачественной стали, что способствует длительному периоду применения и высокой прочности
- На поверхность пилок нанесено специальное покрытие, которое предотвращает инструмент от всевозможных химических воздействий, таких как коррозия
- Полотна обладают повышенными режущими свойствами
- Пилки обладают сверхострыми зубьями, которые обеспечивают легкую проходимость через заготовку, обеспечивая такое же качество реза, как и после шлифовки
- Сверхострую режущую кромку образуют закаленные зубья
- Пилки обладают повышенным рабочим ресурсом и высокой износостойкостью
- Инновационная конструкция пилок обеспечивает высокую стойкость к поломкам, а также высокую производительность