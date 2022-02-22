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Пилка для лобзика Makita А-85759 B-24
5.0
2
95 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилка для лобзика Makita А-85759 B-24
    Арт. Х1509110
    5.0
    2
    Пилка для лобзика Makita А-85759 B-24

      Пилка для лобзика Makita А-85759 B-24

      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1509110
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Тип пилки
      		для металла
      Рабочая длина, мм
      		50
      Все характеристики
      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки MAKITA A-85759 предназначены для совместного применения с лобзиками при выполнении обработки деревянных поверхностей.

        Преимущества

        • Пилки произведены из инструментальной высококачественной стали, что способствует длительному периоду применения и высокой прочности
        • На поверхность пилок нанесено специальное покрытие, которое предотвращает инструмент от всевозможных химических воздействий, таких как коррозия
        • Полотна обладают повышенными режущими свойствами
        • Пилки обладают сверхострыми зубьями, которые обеспечивают легкую проходимость через заготовку, обеспечивая такое же качество реза, как и после шлифовки
        • Сверхострую режущую кромку образуют закаленные зубья
        • Пилки обладают повышенным рабочим ресурсом и высокой износостойкостью
        • Инновационная конструкция пилок обеспечивает высокую стойкость к поломкам, а также высокую производительность