Пилки для лобзика Makita А-85793 BR-13
Арт. Х150990
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|70
- Пилки A-85656 Makita используются с лобзиками Макита. Пилки применяются для распиливания таких материалов, как дерево, пластик и фанера.
Преимущества
- Изготовлены из высокоуглеродистой стали, что гарантирует высокую производительность полотен и их прочность
- Пилки обеспечивают ровный качественный рез без сколов, не требующий дополнительной обработки шлифованием