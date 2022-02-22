Пилки для лобзика Makita А-85793 BR-13

Преимущества

Изготовлены из высокоуглеродистой стали, что гарантирует высокую производительность полотен и их прочность

Пилки обеспечивают ровный качественный рез без сколов, не требующий дополнительной обработки шлифованием

Пилки A-85656 Makita используются с лобзиками Макита. Пилки применяются для распиливания таких материалов, как дерево, пластик и фанера.