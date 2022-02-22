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Пилки для лобзика Makita А-85793 BR-13
5.0
2
77 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Makita А-85793 BR-13
    Арт. Х150990
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Makita А-85793 BR-13
    Пилки для лобзика Makita А-85793 BR-13
      Пилки для лобзика Makita А-85793 BR-13
      Пилки для лобзика Makita А-85793 BR-13

      Пилки для лобзика Makita А-85793 BR-13

      77 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х150990
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		70
      Все характеристики
      77 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки A-85656 Makita используются с лобзиками Макита. Пилки применяются для распиливания таких материалов, как дерево, пластик и фанера.

        Преимущества

        • Изготовлены из высокоуглеродистой стали, что гарантирует высокую производительность полотен и их прочность
        • Пилки обеспечивают ровный качественный рез без сколов, не требующий дополнительной обработки шлифованием