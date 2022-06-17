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Пилки для лобзика по стали Вихрь Т118A (чистый рез, 76x50 мм, 2 шт.)
5.0
3
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика по стали Вихрь Т118A (чистый рез, 76x50 мм, 2 шт.)
    Арт. О00000013322
    5.0
    3
    Пилки для лобзика по стали Вихрь Т118A (чистый рез, 76x50 мм, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по стали Вихрь Т118A (чистый рез, 76x50 мм, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по стали Вихрь Т118A (чистый рез, 76x50 мм, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по стали Вихрь Т118A (чистый рез, 76x50 мм, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по стали Вихрь Т118A (чистый рез, 76x50 мм, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по стали Вихрь Т118A (чистый рез, 76x50 мм, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по стали Вихрь Т118A (чистый рез, 76x50 мм, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по стали Вихрь Т118A (чистый рез, 76x50 мм, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по стали Вихрь Т118A (чистый рез, 76x50 мм, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по стали Вихрь Т118A (чистый рез, 76x50 мм, 2 шт.)

      Пилки для лобзика по стали Вихрь Т118A (чистый рез, 76x50 мм, 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013322
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для металла
      Рабочая длина, мм
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки для лобзика Т118A Вихрь 73/10/5/5 используются с электролобзиками для выполнения чистого пропила листового металла, толщиной от 1 до 3 мм.

        Преимущества

        • Изготовлены из быстрорежущей стали HSS
        • совместимы с электролобзиком любого производителя, поддерживающим подключение пильных полотен с хвостовиком типа EU (T-образным)