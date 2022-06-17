Пилки для лобзика по стали Вихрь Т118A (чистый рез, 76x50 мм, 2 шт.)

Преимущества

Изготовлены из быстрорежущей стали HSS

совместимы с электролобзиком любого производителя, поддерживающим подключение пильных полотен с хвостовиком типа EU (T-образным)

Пилки для лобзика Т118A Вихрь 73/10/5/5 используются с электролобзиками для выполнения чистого пропила листового металла, толщиной от 1 до 3 мм.