Пилки для лобзика по стали Вихрь Т118A (чистый рез, 76x50 мм, 2 шт.)
Арт. О00000013322
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для металла
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Рабочая длина, мм
|50
- Пилки для лобзика Т118A Вихрь 73/10/5/5 используются с электролобзиками для выполнения чистого пропила листового металла, толщиной от 1 до 3 мм.
Преимущества
- Изготовлены из быстрорежущей стали HSS
- совместимы с электролобзиком любого производителя, поддерживающим подключение пильных полотен с хвостовиком типа EU (T-образным)