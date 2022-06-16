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Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т301CD (116x90 мм, быстрый рез, 2 шт.)
5.0
1
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т301CD (116x90 мм, быстрый рез, 2 шт.)
    Арт. О00000013346
    5.0
    1
    Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т301CD (116x90 мм, быстрый рез, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т301CD (116x90 мм, быстрый рез, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т301CD (116x90 мм, быстрый рез, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т301CD (116x90 мм, быстрый рез, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т301CD (116x90 мм, быстрый рез, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т301CD (116x90 мм, быстрый рез, 2 шт.)

      Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т301CD (116x90 мм, быстрый рез, 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013346
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки для лобзика Т234Х Вихрь 73/10/5/1 используются с электролобзиками для выполнения чистого пропила различных пород дерева, толщиной от 10 до 65 мм. Во время проведения работ рекомендуется использовать средства для защиты глаз и органов дыхания от попадания мелких частиц.

        Преимущества

        • Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS
        • Для наиболее быстрого и аккуратного среза в конструкции инструмента предусмотрены зубья особой геометрии с шагом 3 мм