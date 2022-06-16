Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т301CD (116x90 мм, быстрый рез, 2 шт.)

Преимущества

Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS

Для наиболее быстрого и аккуратного среза в конструкции инструмента предусмотрены зубья особой геометрии с шагом 3 мм

Пилки для лобзика Т234Х Вихрь 73/10/5/1 используются с электролобзиками для выполнения чистого пропила различных пород дерева, толщиной от 10 до 65 мм. Во время проведения работ рекомендуется использовать средства для защиты глаз и органов дыхания от попадания мелких частиц.