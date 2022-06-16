Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т301CD (116x90 мм, быстрый рез, 2 шт.)
Арт. О00000013346
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|90
- Пилки для лобзика Т234Х Вихрь 73/10/5/1 используются с электролобзиками для выполнения чистого пропила различных пород дерева, толщиной от 10 до 65 мм. Во время проведения работ рекомендуется использовать средства для защиты глаз и органов дыхания от попадания мелких частиц.
Преимущества
- Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS
- Для наиболее быстрого и аккуратного среза в конструкции инструмента предусмотрены зубья особой геометрии с шагом 3 мм