Пилки для лобзика Вихрь Т311C (по дереву, грубый рез, 126x100 мм, 2 шт.)
Арт. О00000013411
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|100
- Пилки для лобзика Вихрь T311C устанавливаются на электрические лобзики и применяются при работе с древесиной. Если вам необходимо сделать грубый рез, то тогда вам подойдут данные полотна. Также пилки пилки для лобзика Вихрь T311C помогут сделать чистый пропил практический в любой породе дерева. Вы можете работать как с мягкой древесиной, так и с твердой.
Преимущества
- Полотна используют для пропила материалов, толщина которых составляет 20-40 мм
- Сделаны из прочного материала, поэтому их можно использовать долгое время