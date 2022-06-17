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Пилки для лобзика Вихрь Т311C (по дереву, грубый рез, 126x100 мм, 2 шт.)
5.0
1
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Вихрь Т311C (по дереву, грубый рез, 126x100 мм, 2 шт.)
    Арт. О00000013411
    5.0
    1
    Пилки для лобзика Вихрь Т311C (по дереву, грубый рез, 126x100 мм, 2 шт.)
    Пилки для лобзика Вихрь Т311C (по дереву, грубый рез, 126x100 мм, 2 шт.)
    Пилки для лобзика Вихрь Т311C (по дереву, грубый рез, 126x100 мм, 2 шт.)
      Пилки для лобзика Вихрь Т311C (по дереву, грубый рез, 126x100 мм, 2 шт.)
      Пилки для лобзика Вихрь Т311C (по дереву, грубый рез, 126x100 мм, 2 шт.)
      Пилки для лобзика Вихрь Т311C (по дереву, грубый рез, 126x100 мм, 2 шт.)

      Пилки для лобзика Вихрь Т311C (по дереву, грубый рез, 126x100 мм, 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013411
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки для лобзика Вихрь T311C устанавливаются на электрические лобзики и применяются при работе с древесиной. Если вам необходимо сделать грубый рез, то тогда вам подойдут данные полотна. Также пилки пилки для лобзика Вихрь T311C помогут сделать чистый пропил практический в любой породе дерева. Вы можете работать как с мягкой древесиной, так и с твердой.

        Преимущества

        • Полотна используют для пропила материалов, толщина которых составляет 20-40 мм
        • Сделаны из прочного материала, поэтому их можно использовать долгое время