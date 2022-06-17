Пилки для лобзика Вихрь Т311C (по дереву, грубый рез, 126x100 мм, 2 шт.)

Преимущества

Полотна используют для пропила материалов, толщина которых составляет 20-40 мм

Сделаны из прочного материала, поэтому их можно использовать долгое время

Пилки для лобзика Вихрь T311C устанавливаются на электрические лобзики и применяются при работе с древесиной. Если вам необходимо сделать грубый рез, то тогда вам подойдут данные полотна. Также пилки пилки для лобзика Вихрь T311C помогут сделать чистый пропил практический в любой породе дерева. Вы можете работать как с мягкой древесиной, так и с твердой.