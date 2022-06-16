Пилки для лобзика Вихрь Т119В (76x50 мм, по дереву, быстрый рез, 2 шт.)
Арт. О00000013451
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|50
- Приспособления Вихрь T119B 73/10/5/8 отлично подходят для обработки древесины. Шаг зубьев способствует осуществлению быстрого и ровного реза без случайных отклонений в сторону. Пилки с общей длиной 7.6 см обладают рабочими размерами 5 см.
Преимущества
- Производятся из специальной высокоуглеродистой стали
- Изделия оснащены T-образным хвостовиком, совместимым практически со всеми электроинструментами