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Пилки для лобзика Вихрь Т119В (76x50 мм, по дереву, быстрый рез, 2 шт.)
4.5
2
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Вихрь Т119В (76x50 мм, по дереву, быстрый рез, 2 шт.)
    Арт. О00000013451
    4.5
    2
    Пилки для лобзика Вихрь Т119В (76x50 мм, по дереву, быстрый рез, 2 шт.)
    Пилки для лобзика Вихрь Т119В (76x50 мм, по дереву, быстрый рез, 2 шт.)
    Пилки для лобзика Вихрь Т119В (76x50 мм, по дереву, быстрый рез, 2 шт.)
      Пилки для лобзика Вихрь Т119В (76x50 мм, по дереву, быстрый рез, 2 шт.)
      Пилки для лобзика Вихрь Т119В (76x50 мм, по дереву, быстрый рез, 2 шт.)
      Пилки для лобзика Вихрь Т119В (76x50 мм, по дереву, быстрый рез, 2 шт.)

      Пилки для лобзика Вихрь Т119В (76x50 мм, по дереву, быстрый рез, 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013451
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Приспособления Вихрь T119B 73/10/5/8 отлично подходят для обработки древесины. Шаг зубьев способствует осуществлению быстрого и ровного реза без случайных отклонений в сторону. Пилки с общей длиной 7.6 см обладают рабочими размерами 5 см.

        Преимущества

        • Производятся из специальной высокоуглеродистой стали
        • Изделия оснащены T-образным хвостовиком, совместимым практически со всеми электроинструментами