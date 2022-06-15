Пилки для лобзика по дереву и ламинату Вихрь Т308В (116x90 мм, чистый рез, 2 шт.)
Арт. О00000013288
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для дерева, для ламината
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Рабочая длина, мм
|90
- Пилки для лобзика Т308В Вихрь 73/10/5/10 используются с электролобзиками для выполнения чистого пропила различных пород дерева и ламината, толщиной от 5 до 50 мм.
Преимущества
- Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали HSS
- Благодаря своим свойствам, а также особой конструкции и геометрии зубьев данный режущий инструмент подходит для эффективного чистого среза по различным породам дерева