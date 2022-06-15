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Пилки для лобзика по дереву и ламинату Вихрь Т308В (116x90 мм, чистый рез, 2 шт.)
4.0
1
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика по дереву и ламинату Вихрь Т308В (116x90 мм, чистый рез, 2 шт.)
    Арт. О00000013288
    4.0
    1
    Пилки для лобзика по дереву и ламинату Вихрь Т308В (116x90 мм, чистый рез, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по дереву и ламинату Вихрь Т308В (116x90 мм, чистый рез, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по дереву и ламинату Вихрь Т308В (116x90 мм, чистый рез, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по дереву и ламинату Вихрь Т308В (116x90 мм, чистый рез, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по дереву и ламинату Вихрь Т308В (116x90 мм, чистый рез, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву и ламинату Вихрь Т308В (116x90 мм, чистый рез, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву и ламинату Вихрь Т308В (116x90 мм, чистый рез, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву и ламинату Вихрь Т308В (116x90 мм, чистый рез, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву и ламинату Вихрь Т308В (116x90 мм, чистый рез, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву и ламинату Вихрь Т308В (116x90 мм, чистый рез, 2 шт.)

      Пилки для лобзика по дереву и ламинату Вихрь Т308В (116x90 мм, чистый рез, 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013288
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева, для ламината
      Рабочая длина, мм
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки для лобзика Т308В Вихрь 73/10/5/10 используются с электролобзиками для выполнения чистого пропила различных пород дерева и ламината, толщиной от 5 до 50 мм. 

        Преимущества

        • Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали HSS
        • Благодаря своим свойствам, а также особой конструкции и геометрии зубьев данный режущий инструмент подходит для эффективного чистого среза по различным породам дерева