Пилки для лобзика по дереву и ламинату Вихрь Т308В (116x90 мм, чистый рез, 2 шт.)

Преимущества

Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали HSS

Благодаря своим свойствам, а также особой конструкции и геометрии зубьев данный режущий инструмент подходит для эффективного чистого среза по различным породам дерева

Пилки для лобзика Т308В Вихрь 73/10/5/10 используются с электролобзиками для выполнения чистого пропила различных пород дерева и ламината, толщиной от 5 до 50 мм.