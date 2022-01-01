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Полотно для электролобзика MPS 81-1-103 3171 - T101AO
350 ₽
Пилки для лобзиков
    Полотно для электролобзика MPS 81-1-103 3171 - T101AO
    Арт. О00000040479
    Полотно для электролобзика MPS 81-1-103 3171 - T101AO
    Полотно для электролобзика MPS 81-1-103 3171 - T101AO
    Полотно для электролобзика MPS 81-1-103 3171 - T101AO
      Полотно для электролобзика MPS 81-1-103 3171 - T101AO
      Полотно для электролобзика MPS 81-1-103 3171 - T101AO
      Полотно для электролобзика MPS 81-1-103 3171 - T101AO

      Полотно для электролобзика MPS 81-1-103 3171 - T101AO

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040479

      Характеристики

      Производитель
      		MPS
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева, для пластика
      Рабочая длина, мм
      		50
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор пилок для электролобзика MP.S 3171 состоит из двух фрезерованных полотен Т101АО. Т-образный хвостовик, 50/75, толщина 1,25 мм, CV, дерево от 2 до 20 мм, криволинейный рез.

        Преимущества

        • Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком
        • T101АО 75 х 1,25 м. CV (хром-ванадиевая сталь) + CT (зубья крестообразно шлиф., конической формы)
        • Чистый пропил