Полотно для электролобзика MPS 81-1-103 3171 - T101AO
Арт. О00000040479
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева, для пластика
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Рабочая длина, мм
|50
- Набор пилок для электролобзика MP.S 3171 состоит из двух фрезерованных полотен Т101АО. Т-образный хвостовик, 50/75, толщина 1,25 мм, CV, дерево от 2 до 20 мм, криволинейный рез.
Преимущества
- Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком
- T101АО 75 х 1,25 м. CV (хром-ванадиевая сталь) + CT (зубья крестообразно шлиф., конической формы)
- Чистый пропил