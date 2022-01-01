Полотно для электролобзика MPS 81-1-103 3171 - T101AO

Преимущества

Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком

T101АО 75 х 1,25 м. CV (хром-ванадиевая сталь) + CT (зубья крестообразно шлиф., конической формы)

Чистый пропил

Набор пилок для электролобзика MP.S 3171 состоит из двух фрезерованных полотен Т101АО. Т-образный хвостовик, 50/75, толщина 1,25 мм, CV, дерево от 2 до 20 мм, криволинейный рез.