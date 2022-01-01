Полотна для эл.лобзика MPS 3101 - T101B 2
Арт. О00000040478
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева, для пластика
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Рабочая длина, мм
|75
- Пилки MPS 3101 используются для чистого распила древесины, ДСП, пластмассы толщиной 4-30 мм с помощью электролобзика. Выполнены из качественных материалов, имеют длительный срок эксплуатации.
В комплекте 5 шт.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Изготовлены из качественных материалов