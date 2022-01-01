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Полотна для эл.лобзика MPS 3101 - T101B 2
300 ₽
Пилки для лобзиков
    Полотна для эл.лобзика MPS 3101 - T101B 2
    Арт. О00000040478
    Полотна для эл.лобзика MPS 3101 - T101B 2
    Полотна для эл.лобзика MPS 3101 - T101B 2
    Полотна для эл.лобзика MPS 3101 - T101B 2
    Полотна для эл.лобзика MPS 3101 - T101B 2
    Полотна для эл.лобзика MPS 3101 - T101B 2
      Полотна для эл.лобзика MPS 3101 - T101B 2
      Полотна для эл.лобзика MPS 3101 - T101B 2
      Полотна для эл.лобзика MPS 3101 - T101B 2
      Полотна для эл.лобзика MPS 3101 - T101B 2
      Полотна для эл.лобзика MPS 3101 - T101B 2

      Полотна для эл.лобзика MPS 3101 - T101B 2

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040478

      Характеристики

      Производитель
      		MPS
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева, для пластика
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки MPS 3101 используются для чистого распила древесины, ДСП, пластмассы толщиной 4-30 мм с помощью электролобзика. Выполнены из качественных материалов, имеют длительный срок эксплуатации.
        В комплекте 5 шт.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Изготовлены из качественных материалов