Полотна для эл.лобзика MPS 3101 - T101B 2

Преимущества



Длительный срок службы

Изготовлены из качественных материалов

Пилки MPS 3101 используются для чистого распила древесины, ДСП, пластмассы толщиной 4-30 мм с помощью электролобзика. Выполнены из качественных материалов, имеют длительный срок эксплуатации.В комплекте 5 шт.