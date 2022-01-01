Полотно для электролобзика MPS 81-1-106, набор (3101+3104 - T101B+T144D)
Арт. О00000040482
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
- Набор пилок для электролобзика MP.S 3104 состоит из двух фрезерованных полотен Т344D. Т-образный хвостовик, 75/100, толщина 1,25 мм, HSS, дерево от 5 до 50 мм, быстрый пропил.
Преимущества
- Лобзиковое пильное полотно T 344 D позволяет выполнять быстрые пропилы по дереву
- Зубья, разведенные волной, идеально подходят для пропилов без особых требований
- Полностью закаленная полоска зубьев из высококачественной CV (хром-ванадиевая сталь) подходит для пиления стандартной древесины
- Кроме того, очень мелкий прогрессивный шаг зубьев 1,25 мм позволяет пилить заготовки толщиной 5–50 мм
- Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком
- CV (хром-ванадиевая сталь) + CS (зубья крестообразно шлифованные, разведенные) = Очень быстрый пропил