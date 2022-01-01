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Полотно для электролобзика MPS 81-1-106, набор (3101+3104 - T101B+T144D)
250 ₽
Пилки для лобзиков
    Полотно для электролобзика MPS 81-1-106, набор (3101+3104 - T101B+T144D)
    Арт. О00000040482
    Полотно для электролобзика MPS 81-1-106, набор (3101+3104 - T101B+T144D)
    Полотно для электролобзика MPS 81-1-106, набор (3101+3104 - T101B+T144D)
    Полотно для электролобзика MPS 81-1-106, набор (3101+3104 - T101B+T144D)
      Полотно для электролобзика MPS 81-1-106, набор (3101+3104 - T101B+T144D)
      Полотно для электролобзика MPS 81-1-106, набор (3101+3104 - T101B+T144D)
      Полотно для электролобзика MPS 81-1-106, набор (3101+3104 - T101B+T144D)

      Полотно для электролобзика MPS 81-1-106, набор (3101+3104 - T101B+T144D)

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040482

      Характеристики

      Производитель
      		MPS
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор пилок для электролобзика MP.S 3104 состоит из двух фрезерованных полотен Т344D. Т-образный хвостовик, 75/100, толщина 1,25 мм, HSS, дерево от 5 до 50 мм, быстрый пропил.

        Преимущества

        • Лобзиковое пильное полотно T 344 D позволяет выполнять быстрые пропилы по дереву
        • Зубья, разведенные волной, идеально подходят для пропилов без особых требований
        • Полностью закаленная полоска зубьев из высококачественной CV (хром-ванадиевая сталь) подходит для пиления стандартной древесины
        • Кроме того, очень мелкий прогрессивный шаг зубьев 1,25 мм позволяет пилить заготовки толщиной 5–50 мм
        • Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком
        • CV (хром-ванадиевая сталь) + CS (зубья крестообразно шлифованные, разведенные) = Очень быстрый пропил