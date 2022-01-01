Полотно для электролобзика MPS 81-1-106, набор (3101+3104 - T101B+T144D)

Преимущества

Лобзиковое пильное полотно T 344 D позволяет выполнять быстрые пропилы по дереву

Зубья, разведенные волной, идеально подходят для пропилов без особых требований

Полностью закаленная полоска зубьев из высококачественной CV (хром-ванадиевая сталь) подходит для пиления стандартной древесины

Кроме того, очень мелкий прогрессивный шаг зубьев 1,25 мм позволяет пилить заготовки толщиной 5–50 мм

Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком

CV (хром-ванадиевая сталь) + CS (зубья крестообразно шлифованные, разведенные) = Очень быстрый пропил

Набор пилок для электролобзика MP.S 3104 состоит из двух фрезерованных полотен Т344D. Т-образный хвостовик, 75/100, толщина 1,25 мм, HSS, дерево от 5 до 50 мм, быстрый пропил.