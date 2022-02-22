Пилки для лобзика Bosch 2.608.636.431 (T101BIF, BIM, 5 шт.)

Преимущества

Гладко шлифованные зубья с телом сужающейся формы обеспечивают ровный результат

Биметаллическое полотно: полностью закаленная полоска зубьев из HSS и корпус из высокоэластичной HCS для ламината

Подходит для всех лобзиков с T-образным хвостовиком

Пилки T101BIF BOSCH 2.608.636.431 используются в лобзиках для работы по ламинату, ламинированным плитам/HPL и плитам Multiplex. Толщина заготовок от 1,5 до 15 мм. Зубья биметаллической пилки шлифованные и расположены под свободным углом. Данной оснасткой выполняют точный и чистый пропил с обеих сторон.