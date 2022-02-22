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Пилки для лобзика Bosch 2.608.636.431 (T101BIF, BIM, 5 шт.)
5.0
3
954 ₽
2 170 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.636.431 (T101BIF, BIM, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009131
    5.0
    3
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.636.431 (T101BIF, BIM, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.636.431 (T101BIF, BIM, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.636.431 (T101BIF, BIM, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.636.431 (T101BIF, BIM, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.636.431 (T101BIF, BIM, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.636.431 (T101BIF, BIM, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.636.431 (T101BIF, BIM, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.636.431 (T101BIF, BIM, 5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch 2.608.636.431 (T101BIF, BIM, 5 шт.)

      • -1 216 ₽
      954 ₽
      2 170 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009131
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для ламината
      Рабочая длина, мм
      		59
      Все характеристики
      • -1 216 ₽
      954 ₽
      2 170 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки T101BIF BOSCH 2.608.636.431 используются в лобзиках для работы по ламинату, ламинированным плитам/HPL и плитам Multiplex. Толщина заготовок от 1,5 до 15 мм. Зубья биметаллической пилки шлифованные и расположены под свободным углом. Данной оснасткой выполняют точный и чистый пропил с обеих сторон.

        Преимущества

        • Гладко шлифованные зубья с телом сужающейся формы обеспечивают ровный результат
        • Биметаллическое полотно: полностью закаленная полоска зубьев из HSS и корпус из высокоэластичной HCS для ламината
        • Подходит для всех лобзиков с T-образным хвостовиком