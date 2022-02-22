Пилки для лобзика Bosch 2.608.636.431 (T101BIF, BIM, 5 шт.)
Арт. 77777X9009131
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для ламината
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Рабочая длина, мм
|59
- Пилки T101BIF BOSCH 2.608.636.431 используются в лобзиках для работы по ламинату, ламинированным плитам/HPL и плитам Multiplex. Толщина заготовок от 1,5 до 15 мм. Зубья биметаллической пилки шлифованные и расположены под свободным углом. Данной оснасткой выполняют точный и чистый пропил с обеих сторон.
Преимущества
- Гладко шлифованные зубья с телом сужающейся формы обеспечивают ровный результат
- Биметаллическое полотно: полностью закаленная полоска зубьев из HSS и корпус из высокоэластичной HCS для ламината
- Подходит для всех лобзиков с T-образным хвостовиком