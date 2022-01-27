Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.233 (T101AOF, BIM, 5 шт.)
Арт. 77777X9009120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|57
- Биметаллические пилки T101AOF Bosch 2.608.634.233 имеют остроконечные, шлифованные зубья, расположенные под свободным углом. Они используются для криволинейных пропилов без разрыва материала. Используют в работе по твердой древесине, ламинату, плитам с покрытием толщиной от 1,5 до 15 мм. В комплекте 5 штук.
Преимущества
- Шлифованные зубья, сужающаяся форма тела — чистый результат. Узкое полотно для криволинейных пропилов
- Биметалл: полностью закаленная полоска зубьев из HSS и корпус из высокоэластичной HCS для твердых материалов
- Подходит для всех лобзиков с T-образным хвостовиком