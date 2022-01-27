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Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.233 (T101AOF, BIM, 5 шт.)
5.0
3
913 ₽
1 870 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.233 (T101AOF, BIM, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009120
    5.0
    3
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.233 (T101AOF, BIM, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.233 (T101AOF, BIM, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.233 (T101AOF, BIM, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.233 (T101AOF, BIM, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.233 (T101AOF, BIM, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.233 (T101AOF, BIM, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.233 (T101AOF, BIM, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.233 (T101AOF, BIM, 5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.233 (T101AOF, BIM, 5 шт.)

      • -957 ₽
      913 ₽
      1 870 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009120
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		57
      Все характеристики
      • -957 ₽
      913 ₽
      1 870 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биметаллические пилки T101AOF Bosch 2.608.634.233 имеют остроконечные, шлифованные зубья, расположенные под свободным углом. Они используются для криволинейных пропилов без разрыва материала. Используют в работе по твердой древесине, ламинату, плитам с покрытием толщиной от 1,5 до 15 мм. В комплекте 5 штук.

        Преимущества

        • Шлифованные зубья, сужающаяся форма тела — чистый результат. Узкое полотно для криволинейных пропилов
        • Биметалл: полностью закаленная полоска зубьев из HSS и корпус из высокоэластичной HCS для твердых материалов
        • Подходит для всех лобзиков с T-образным хвостовиком