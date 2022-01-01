Полотна для эл.лобзика, набор (3101 + 3113) MPS 81-1-116

Преимущества

Долгий срок службы

Набор пилок для электролобзика MP.S 3100-SET-5 состоит из двух фрезерованных полотен 3101(Т101В) и 3113(Т118В). Т-образный хвостовик. Лобзиковое пильное полотно T 101 B позволяет выполнять чистые прямые пропилы в древесине. Гладко шлифованные зубья с телом сужающейся формы обеспечивают безупречный результат. Полотно из высокоуглеродистой стали подходит для пиления мягкой древесины и неабразивных древесных материалов. Мелкий прогрессивный шаг зубьев (2,5 мм) полотна позволяет пилить древесные материалы толщиной 3–30 мм. Лобзиковое пильное полотно T 118 B позволяет выполнять прямые пропилы в металле. Зубья, разведенные волной, идеально подходят для пропилов без особых требований. Полностью закаленное полотно из высококачественной быстрорежущей стали подходит для пиления неперфорированного листового металла стандартной прочности. Кроме того, очень мелкий прогрессивный шаг зубьев 3 мм позволяет пилить различный сплошной листовой металл средней толщины 3–15 мм, толщина 1,15 мм. Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком.