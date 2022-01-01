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Полотна для эл.лобзика, набор (3101 + 3113) MPS 81-1-116
350 ₽
Пилки для лобзиков
    Полотна для эл.лобзика, набор (3101 + 3113) MPS 81-1-116
    Арт. О00000040485
    Полотна для эл.лобзика, набор (3101 + 3113) MPS 81-1-116
    Полотна для эл.лобзика, набор (3101 + 3113) MPS 81-1-116
    Полотна для эл.лобзика, набор (3101 + 3113) MPS 81-1-116
    Полотна для эл.лобзика, набор (3101 + 3113) MPS 81-1-116
      Полотна для эл.лобзика, набор (3101 + 3113) MPS 81-1-116
      Полотна для эл.лобзика, набор (3101 + 3113) MPS 81-1-116
      Полотна для эл.лобзика, набор (3101 + 3113) MPS 81-1-116
      Полотна для эл.лобзика, набор (3101 + 3113) MPS 81-1-116

      Полотна для эл.лобзика, набор (3101 + 3113) MPS 81-1-116

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040485

      Характеристики

      Производитель
      		MPS
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева, для металла
      Рабочая длина, мм
      		50
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор пилок для электролобзика MP.S 3100-SET-5 состоит из двух фрезерованных полотен 3101(Т101В) и 3113(Т118В). Т-образный хвостовик. Лобзиковое пильное полотно T 101 B  позволяет выполнять чистые прямые пропилы в древесине. Гладко шлифованные зубья с телом сужающейся формы обеспечивают безупречный результат. Полотно из высокоуглеродистой стали подходит для пиления мягкой древесины и неабразивных древесных материалов. Мелкий прогрессивный шаг зубьев (2,5 мм) полотна позволяет пилить древесные материалы толщиной 3–30 мм. Лобзиковое пильное полотно T 118 B позволяет выполнять прямые пропилы в металле. Зубья, разведенные волной, идеально подходят для пропилов без особых требований. Полностью закаленное полотно из высококачественной быстрорежущей стали подходит для пиления неперфорированного листового металла стандартной прочности. Кроме того, очень мелкий прогрессивный шаг зубьев 3 мм позволяет пилить различный сплошной листовой металл средней толщины 3–15 мм, толщина 1,15 мм. Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком.

        Преимущества

        • Долгий срок службы