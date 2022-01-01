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Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-104 3103 - T101D
340 ₽
Пилки для лобзиков
    Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-104 3103 - T101D
    Арт. О00000040480
    Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-104 3103 - T101D
    Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-104 3103 - T101D
    Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-104 3103 - T101D
      Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-104 3103 - T101D
      Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-104 3103 - T101D
      Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-104 3103 - T101D

      Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-104 3103 - T101D

      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040480

      Характеристики

      Производитель
      		MPS
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор пилок для электролобзика MP.S 3103 состоит из двух фрезерованных полотен Т101D. Т-образный хвостовик. , 75/100, толщина 1,45 мм, CV, дерево от 10 до 45 мм, прямой рез. Лобзиковое пильное полотно T 101 D предназначены для чистых прямых пропилов в твердой и мягкой древесине, ДСП, ДВП (толщиной от 10 до 45 мм). Зубья, конической формы идеально подходят для пропилов без особых требований. Полностью закаленная полоска зубьев из высококачественной CV (хром-ванадиевая сталь) подходит для мягкой древесины, клееной древесины, МДФ. Кроме того, очень мелкий прогрессивный шаг зубьев 1,45 мм. Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком.T101D 100 х 1,45 м. CV (хром-ванадиевая сталь) + CT (зубья крестообразно шлиф., конической формы) = Чистый пропил.

        Преимущества

        • Долгий срок службы