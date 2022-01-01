Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-104 3103 - T101D

Преимущества

Долгий срок службы

Набор пилок для электролобзика MP.S 3103 состоит из двух фрезерованных полотен Т101D. Т-образный хвостовик. , 75/100, толщина 1,45 мм, CV, дерево от 10 до 45 мм, прямой рез. Лобзиковое пильное полотно T 101 D предназначены для чистых прямых пропилов в твердой и мягкой древесине, ДСП, ДВП (толщиной от 10 до 45 мм). Зубья, конической формы идеально подходят для пропилов без особых требований. Полностью закаленная полоска зубьев из высококачественной CV (хром-ванадиевая сталь) подходит для мягкой древесины, клееной древесины, МДФ. Кроме того, очень мелкий прогрессивный шаг зубьев 1,45 мм. Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком.T101D 100 х 1,45 м. CV (хром-ванадиевая сталь) + CT (зубья крестообразно шлиф., конической формы) = Чистый пропил.