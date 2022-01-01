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Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-105 3160 - T102H
300 ₽
Пилки для лобзиков
    Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-105 3160 - T102H
    Арт. О00000040481
    Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-105 3160 - T102H
    Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-105 3160 - T102H
    Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-105 3160 - T102H
      Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-105 3160 - T102H
      Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-105 3160 - T102H
      Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-105 3160 - T102H

      Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-105 3160 - T102H

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040481

      Характеристики

      Производитель
      		MPS
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор пилок для электролобзика MP.S 3160 состоит из двух фрезерованных полотен Т102H. Т-образный хвостовик. , 75/100, толщина 1,5 мм, CV, дерево от 3 до 60 мм, чистый пропил. Лобзиковое пильное полотно T 102 H позволяет выполнять очень чистые пропилы по дереву. зубья крестообразно шлифованные, конической формы. Полностью закаленная полоска зубьев из высококачественной CV (хром-ванадиевая сталь) подходит для пиления стандартной древесины. Кроме того, очень мелкий прогрессивный шаг зубьев 1,45 мм позволяет пилить заготовки толщиной 3–60 мм. Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком. T102H 100 х 1,45 м. CV (хром-ванадиевая сталь) + CT (зубья крестообразно шлифованные, конической формы) = Очень чистый пропил.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Долгий срок службы