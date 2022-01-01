Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-105 3160 - T102H

Преимущества

Износостойкость

Долгий срок службы

Набор пилок для электролобзика MP.S 3160 состоит из двух фрезерованных полотен Т102H. Т-образный хвостовик. , 75/100, толщина 1,5 мм, CV, дерево от 3 до 60 мм, чистый пропил. Лобзиковое пильное полотно T 102 H позволяет выполнять очень чистые пропилы по дереву. зубья крестообразно шлифованные, конической формы. Полностью закаленная полоска зубьев из высококачественной CV (хром-ванадиевая сталь) подходит для пиления стандартной древесины. Кроме того, очень мелкий прогрессивный шаг зубьев 1,45 мм позволяет пилить заготовки толщиной 3–60 мм. Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком. T102H 100 х 1,45 м. CV (хром-ванадиевая сталь) + CT (зубья крестообразно шлифованные, конической формы) = Очень чистый пропил.