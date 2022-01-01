Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-110 3104 - T144D
270 ₽
Пилки для лобзиков
    Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-110 3104 - T144D
    Арт. О00000040484
    Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-110 3104 - T144D
    Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-110 3104 - T144D
    Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-110 3104 - T144D
      Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-110 3104 - T144D
      Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-110 3104 - T144D
      Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-110 3104 - T144D

      Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-110 3104 - T144D

      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040484

      Характеристики

      Производитель
      		MPS
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		72
      Все характеристики
      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор пилок для электролобзика MP.S 3104 состоит из двух фрезерованных полотен Т344D. Т-образный хвостовик. , 75/100, толщина 1,25 мм, HSS, деревл от 5 до 50 мм, быстрый пропил. Лобзиковое пильное полотно T 344 D позволяет выполнять быстрые пропилы по дереву. Зубья, разведенные волной, идеально подходят для пропилов без особых требований. Полностью закаленная полоска зубьев из высококачественной CV (хром-ванадиевая сталь) подходит для пиления стандартной древесины. Кроме того, очень мелкий прогрессивный шаг зубьев 1,25 мм позволяет пилить заготовки толщиной 5–50 мм. Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком.

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Высокая износостойкость