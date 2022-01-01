Полотно для эл.лобзика MPS 81-1-110 3104 - T144D

Преимущества

Долгий срок службы

Высокая износостойкость

Набор пилок для электролобзика MP.S 3104 состоит из двух фрезерованных полотен Т344D. Т-образный хвостовик. , 75/100, толщина 1,25 мм, HSS, деревл от 5 до 50 мм, быстрый пропил. Лобзиковое пильное полотно T 344 D позволяет выполнять быстрые пропилы по дереву. Зубья, разведенные волной, идеально подходят для пропилов без особых требований. Полностью закаленная полоска зубьев из высококачественной CV (хром-ванадиевая сталь) подходит для пиления стандартной древесины. Кроме того, очень мелкий прогрессивный шаг зубьев 1,25 мм позволяет пилить заготовки толщиной 5–50 мм. Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком.