Пильный диск по металлу HSS 250х2,5х32-Z200 (MCS-275)
Арт. jet_16060
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
Форма зуба Bw главным образом применяется для резки труб и профиля. На боковых поверхностях зубьев имеются фаски 45°, благодаря чему стружка ломается в двух местах и легко удаляется из зоны резания.
Используется на ручных, полуавтоматических отрезных станках для резки труб и профилей, а также заготовок со сплошным сечением.
Покрытие VAPO, полученное в результате окисления, представляющее собой оксидную пленку с микропорами, глубиной до 3 мкм, позволяющее снять поверхностные напряжения в фрезе после механической обработки и обеспечивающее наилучшее охлаждение за счет задержки СОЖ в микропорах покрытия. Подходит для резки труб всех типов и заготовок сплошного сечения из конструкционных сталей.