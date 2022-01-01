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Пильный диск по металлу HSS 250х2,5х32-Z200 (MCS-275)
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Пильные диски по металлу
    Пильный диск по металлу HSS 250х2,5х32-Z200 (MCS-275)
    Арт. jet_16060
    Пильный диск по металлу HSS 250х2,5х32-Z200 (MCS-275)

      Пильный диск по металлу HSS 250х2,5х32-Z200 (MCS-275)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_16060

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дисковая отрезная фреза по металлу из быстрорежущей стали HSS-DMo5 (содержание молибдена 5%) подходит для резки сталей и сплавов с пределом прочности 500 – 800 Н/мм2.
        Форма зуба Bw главным образом применяется для резки труб и профиля. На боковых поверхностях зубьев имеются фаски 45°, благодаря чему стружка ломается в двух местах и легко удаляется из зоны резания.
        Используется на ручных, полуавтоматических отрезных станках для резки труб и профилей, а также заготовок со сплошным сечением.
        Покрытие VAPO, полученное в результате окисления, представляющее собой оксидную пленку с микропорами, глубиной до 3 мкм, позволяющее снять поверхностные напряжения в фрезе после механической обработки и обеспечивающее наилучшее охлаждение за счет задержки СОЖ в микропорах покрытия. Подходит для резки труб всех типов и заготовок сплошного сечения из конструкционных сталей.