Тарелка опорная Практика 038-517, 125 мм
Арт. О00000024405
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|опорная тарелка
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Вес, кг
|0.08
- Опорная тарелка Практика Профи используется для фиксации различных кругов и колпаков для шлифовки и полировки. Помещается на электрическую дрель с патроном не менее 6 мм. С помощью данной опорной тарелки можно крепить абразивные шлифовальные листы, войлочные круги и полировальные шапки с системой VELCRO
Преимущества
- Предназначена для крепления абразивных шлифовальных листов, полировальных шапок и войлочных кругов с креплением Velcro.
- Использовать совместно с электрической дрелью с патроном не менее 6 мм.
- Изготовлена из термопластичного искусственного каучука и вспененного полиуретана 10 мм