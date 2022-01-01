Тарелка опорная Практика 038-517, 125 мм

Преимущества

Предназначена для крепления абразивных шлифовальных листов, полировальных шапок и войлочных кругов с креплением Velcro.

Использовать совместно с электрической дрелью с патроном не менее 6 мм.

Изготовлена из термопластичного искусственного каучука и вспененного полиуретана 10 мм

Опорная тарелка Практика Профи используется для фиксации различных кругов и колпаков для шлифовки и полировки. Помещается на электрическую дрель с патроном не менее 6 мм. С помощью данной опорной тарелки можно крепить абразивные шлифовальные листы, войлочные круги и полировальные шапки с системой VELCRO