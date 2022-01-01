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Тарелка опорная Практика 038-517, 125 мм
310 ₽
Опорные тарелки для шлифовальных кругов
    Тарелка опорная Практика 038-517, 125 мм
    Арт. О00000024405
    Тарелка опорная Практика 038-517, 125 мм
    Тарелка опорная Практика 038-517, 125 мм
      Тарелка опорная Практика 038-517, 125 мм
      Тарелка опорная Практика 038-517, 125 мм

      Тарелка опорная Практика 038-517, 125 мм

      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024405

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		опорная тарелка
      Вес, кг
      		0.08
      Все характеристики
      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Опорная тарелка Практика Профи используется для фиксации различных кругов и колпаков для шлифовки и полировки. Помещается на электрическую дрель с патроном не менее 6 мм. С помощью данной опорной тарелки можно крепить абразивные шлифовальные листы, войлочные круги и полировальные шапки с системой VELCRO

        Преимущества

        • Предназначена для крепления абразивных шлифовальных листов, полировальных шапок и войлочных кругов с креплением Velcro.
        • Использовать совместно с электрической дрелью с патроном не менее 6 мм.
        • Изготовлена из термопластичного искусственного каучука и вспененного полиуретана 10 мм