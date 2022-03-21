Угловая шлифмашина Hitachi G23ST
Арт. Х12725392
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Hitachi G23ST имеет блокировку шпинделя, что обеспечивает простую смену оснастки. Кожух защищает от искр и частиц обрабатываемого материала во время работы, а также от осколков в случае возможного разрушения диска. Вспомогательная рукоятка позволяет увереннее и надежнее удерживать инструмент.
Преимущества
- Устойчивость к перегрузкам выше на 20 %
- Большой выключатель - для лучшего контроля
- Диаметр сердечника статора уменьшен на 6 мм
- Мощный двигатель - для высокой производительности
- Лабиринтная конструкция - для защиты мотора от пыли строительного мусора
- Эффективное охлаждение обмотки статора - для долгого срока службы угловой шлифмашины Hitachi G23ST
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки