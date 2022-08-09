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Шлифовальная машина Hitachi G 23SS
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Hitachi G 23SS
    Арт. Х11734
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Hitachi G 23SS

      Шлифовальная машина Hitachi G 23SS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11734
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Hitachi G 23 SS предназначена для зачистки и полирования поверхностей и резки конструкций из различных материалов. Диаметр рабочего диска (230 мм) обеспечивает быстроту обработки и повышает эффективность работ. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 1900 Вт, защищенным от пыли. Блокировка шпинделя обеспечивает безопасную смену дисков, а наружное расположение технического узла позволяет быстро сменять угольные щетки.

        Преимущества

        • Надежность конструкции. Корпус инструмента выполнен из полиамида, армированного стеклом
        • Эффективность работы. Быстроту обработки обеспечивает диск угловой шлифмашины Hitachi G 23 SS диаметром 230 мм
        • Быстрая замена щеток. Технический узел располагается снаружи, что позволяет без труда сменять угольные щетки
        • Двигатель инструмента защищен от пыли
        • Высокая устойчивость к перегрузкам
        • Включатель является пылезащитным
        • Блокировка шпинделя
        • Боковая рукоятка