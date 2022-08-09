Шлифовальная машина Hitachi G 23SS

Преимущества

Надежность конструкции. Корпус инструмента выполнен из полиамида, армированного стеклом

Эффективность работы. Быстроту обработки обеспечивает диск угловой шлифмашины Hitachi G 23 SS диаметром 230 мм

Быстрая замена щеток. Технический узел располагается снаружи, что позволяет без труда сменять угольные щетки

Двигатель инструмента защищен от пыли

Высокая устойчивость к перегрузкам

Включатель является пылезащитным

Блокировка шпинделя

Боковая рукоятка

Угловая шлифмашина Hitachi G 23 SS предназначена для зачистки и полирования поверхностей и резки конструкций из различных материалов. Диаметр рабочего диска (230 мм) обеспечивает быстроту обработки и повышает эффективность работ. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 1900 Вт, защищенным от пыли. Блокировка шпинделя обеспечивает безопасную смену дисков, а наружное расположение технического узла позволяет быстро сменять угольные щетки.