Шлифовальная машина Hitachi G 23SS
Арт. Х11734
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Hitachi G 23 SS предназначена для зачистки и полирования поверхностей и резки конструкций из различных материалов. Диаметр рабочего диска (230 мм) обеспечивает быстроту обработки и повышает эффективность работ. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 1900 Вт, защищенным от пыли. Блокировка шпинделя обеспечивает безопасную смену дисков, а наружное расположение технического узла позволяет быстро сменять угольные щетки.
Преимущества
- Надежность конструкции. Корпус инструмента выполнен из полиамида, армированного стеклом
- Эффективность работы. Быстроту обработки обеспечивает диск угловой шлифмашины Hitachi G 23 SS диаметром 230 мм
- Быстрая замена щеток. Технический узел располагается снаружи, что позволяет без труда сменять угольные щетки
- Двигатель инструмента защищен от пыли
- Высокая устойчивость к перегрузкам
- Включатель является пылезащитным
- Блокировка шпинделя
- Боковая рукоятка