Угловая шлифмашина Makita 9565HZK

Преимущества

Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и безопасную замену пильных дисков

Конический редуктор усилен металлическими шестернями

Лабиринтная система уплотнения и надежная герметизация пусковой кнопки обеспечивают эффективную работу инструмента в особо агрессивных условиях

Специальная приводная система Super-Joint-System с муфтой скольжения даёт плавный ход на протяжении всей работы и снижает вибрацию

Увеличенный рабочий ресурс

Автоматическое отключение щеток при определенной степени их износа

Низкий уровень шума

Дополнительная рукоятка может быть установлена в двух положениях по желанию оператора

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Угловая шлифмашина Makita 9565 HZK предназначена для распиловки деталей небольшого размера, а также шлифования различных поверхностей. Блокировка шпинделя обеспечивает легкую и безопасную замену пильных дисков. Двухпозиционная клавиша включения фиксируется в положении старт, что делает длительную по времени работу менее утомительной. Длинный округлый корпус удобно держать в руке, а дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками без проскальзывания. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки. Инструмент поставляется без пильных дисков.