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Угловая шлифмашина Makita 9565HZK
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita 9565HZK
    Арт. Х12725288
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Makita 9565HZK
    Угловая шлифмашина Makita 9565HZK
    Угловая шлифмашина Makita 9565HZK
    Угловая шлифмашина Makita 9565HZK
    Угловая шлифмашина Makita 9565HZK
      Угловая шлифмашина Makita 9565HZK
      Угловая шлифмашина Makita 9565HZK
      Угловая шлифмашина Makita 9565HZK
      Угловая шлифмашина Makita 9565HZK
      Угловая шлифмашина Makita 9565HZK

      Угловая шлифмашина Makita 9565HZK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725288
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Быстрозажимная гайка SDS
      		Нет
      Наличие виброручки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita 9565 HZK предназначена для распиловки деталей небольшого размера, а также шлифования различных поверхностей. Блокировка шпинделя обеспечивает легкую и безопасную замену пильных дисков. Двухпозиционная клавиша включения фиксируется в положении старт, что делает длительную по времени работу менее утомительной. Длинный округлый корпус удобно держать в руке, а дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками без проскальзывания. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки. Инструмент поставляется без пильных дисков.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и безопасную замену пильных дисков
        • Конический редуктор усилен металлическими шестернями
        • Лабиринтная система уплотнения и надежная герметизация пусковой кнопки обеспечивают эффективную работу инструмента в особо агрессивных условиях
        • Специальная приводная система Super-Joint-System с муфтой скольжения даёт плавный ход на протяжении всей работы и снижает вибрацию
        • Увеличенный рабочий ресурс
        • Автоматическое отключение щеток при определенной степени их износа
        • Низкий уровень шума
        • Дополнительная рукоятка может быть установлена в двух положениях по желанию оператора
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса