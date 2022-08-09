Угловая шлифмашина Makita 9565HZK
Арт. Х12725288
Характеристики
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Производитель
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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Быстрозажимная гайка SDS
|Нет
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Наличие виброручки
|Нет
- Угловая шлифмашина Makita 9565 HZK предназначена для распиловки деталей небольшого размера, а также шлифования различных поверхностей. Блокировка шпинделя обеспечивает легкую и безопасную замену пильных дисков. Двухпозиционная клавиша включения фиксируется в положении старт, что делает длительную по времени работу менее утомительной. Длинный округлый корпус удобно держать в руке, а дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками без проскальзывания. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки. Инструмент поставляется без пильных дисков.
Преимущества
- Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и безопасную замену пильных дисков
- Конический редуктор усилен металлическими шестернями
- Лабиринтная система уплотнения и надежная герметизация пусковой кнопки обеспечивают эффективную работу инструмента в особо агрессивных условиях
- Специальная приводная система Super-Joint-System с муфтой скольжения даёт плавный ход на протяжении всей работы и снижает вибрацию
- Увеличенный рабочий ресурс
- Автоматическое отключение щеток при определенной степени их износа
- Низкий уровень шума
- Дополнительная рукоятка может быть установлена в двух положениях по желанию оператора
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса